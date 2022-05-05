Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России вновь заметно понизил на завтра, 6 мая, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар будет стоить 66,2378 рубля, что на 3,1782 рубля дешевле, чем сегодня.

Курс евро понижен на 2,7153 рубля – до 70,0662 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Банка России.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы, которые формируются на Московской бирже.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»