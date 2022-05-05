российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 17:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России вновь заметно понизил на завтра, 6 мая, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар будет стоить 66,2378 рубля, что на 3,1782 рубля дешевле, чем сегодня.

Курс евро понижен на 2,7153 рубля – до 70,0662 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Банка России.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы, которые формируются на Московской бирже.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Российские банки просят отложить выпуск новых банкнот из-за санкций / Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов валют / Биржевой курс евро упал ниже 79 рублей / Официальный курс доллара снова опустился ниже 80 рублей / Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с ноября / Рубль получил шанс на дальнейшее укрепление: атака на финансовую систему России отбита / Биржевой курс доллара рухнул ниже 75 рублей, евро – дешевле 81 рубля / Четверть жителей России регулярно следят за курсом доллара

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,