Неограниченное применение и коррупция: СПЧ оценил новый законопроект об иноагентах

Внесенный в Госдуму проект закона об иностранных агентах содержит риски коррупции и необоснованного применения этого документа. Об этом говорится в отзыве Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Как считают эксперты Совета, в нынешнем виде законопроект приведет, в том числе, к уходу бизнеса в «серую зону».

В частности, в СПЧ обратили внимание, что законопроект «фактически необоснованно расширяет возможность признания граждан иноагентами. «Быть отнесенным к иностранным агентам можно будет, не имея иностранного финансирования или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника. При этом законопроект не ограничивает способы воздействия из иностранного источника, фактически допуская в качестве такового любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным. Тем самым законопроект создает пространство для неограниченного расширения коррупционных возможностей», – считают эксперты СПЧ.

Правозащитники также отметили, что в документе предлагается опустить причинно-следственные связи между потенциально опасными для РФ действиями и деятельностью, как таковой. Также в нем отсутствует порядок подтверждения социальной опасности поступков лиц, находящихся под «иностранным влиянием». «Таким образом, из буквального толкования законопроекта следует, что деятельностью, в связи с осуществлением которой лицо может быть включено в Реестр (иноагентов), фактически может быть признана любая деятельность, в том числе рекламная деятельность, которая связана с распространением материалов среди неограниченного круга лиц», – подчеркивается в отзыве.

По мнению экспертов СПЧ, такое положение также приведет к уходу бизнеса в «тень». «Законопроект предполагает также распространение действия понятия «иностранные агенты» и на коммерческие юридические лица, имеющие перед собой иные цели, чем распространение иностранного влияния, и почти повсеместно прямо или косвенно участвующие в товарно-денежных операциях с иностранным имуществом. Вмешательство государства в находящийся в трудной экономической ситуации российский бизнес путем понуждения его к выполнению новых обязанностей, не соприкасающихся непосредственно с целями предпринимательской деятельности, приведет к тому, что предприниматели будут активно уходить в «серую зону», уменьшая размер финансового оборота для целей налогообложения», – полагают в СПЧ.

Кроме того, правозащитники отметили ряд других неточностей и нарушений, которые противоречат Конституцией РФ и нарушают права граждан.

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был внесен в Госдуму 25 апреля. Согласно идее его авторов, документ призван собрать в один документ разрозненное действующее законодательство в этой области. Разработчики проекта также полагают необходимым расширить перечень оснований для получения статуса «иноагента». Если документ будет одобрен в нынешнем виде, иностранным агентом станет считаться лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Предполагается, что до конца мая в Госдуму поступят все отзывы и замечания, после чего нижняя палата парламента рассмотрит эту инициативу на пленарном заседании.

Москва, Мария Соколова

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