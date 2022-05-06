Россию не пригласили на торжества в честь окончания Второй мировой войны

Россия не получила приглашение во Францию на празднование окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков. При этом, по его словам, на трибуне выделены места для представителей государств, которые воевали на стороне гитлеровской Германии.

«8 мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе – сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», – пояснил Мешков (цитата по РИА «Новости»).

Вместе с тем российский дипломат выразил надежду, что скоро ситуация вернется в цивилизованное русло. «Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни – кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться», – отметил Мешков, отметив, что простые французы «помнят тех, кто действительно победил в войне».

8 мая во Франции пройдут мероприятия в честь окончания Второй мировой войны. В этот день в 1945 году в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии. По московскому времени это произошло в 01:01 9 мая. В числе торжественных мероприятий в Париже пройдет акция «Бессмертный полк» в некрополе Пер-Лашез, где установлен памятник русским героям французского Сопротивления.

Париж, Мария Соколова

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