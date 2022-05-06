В Литве кладбища назвали объектами повышенной опасности и ввели штрафы за георгиевские ленточки

В Литвы планируется ужесточить меры безопасности 9 мая, чтобы не допустить ношения «запрещенной символики» в местах «повышенной опасности». Об этом заявил заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас. По его словам, в этот день в стране будет работать 170 нарядов полиции и около 400 офицеров.

Паулаускас сообщил, что в Литве выявлены 21 объект «повышенной опасности» и 180 – средней опасности, на которые 9 мая ее сотрудники будут обращать повышенное внимание. Среди перечисленных им мест – воинские кладбища в крупных городах, на которые могут приходить люди с георгиевскими ленточками. «Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будет штрафовать», – пояснил он.

Ранее власти Литвы запретили символику, которая якобы «пропагандирует военную агрессию», в том числе, георгиевскую ленту, назвав ее символом «тоталитарных и авторитарных режимов».

Вильнюс, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»