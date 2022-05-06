Нужны самим: как законопроект о контроле за трудоустройством IT-специалистов защитит будущее России

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости сохранения специалистов, работающих в IT-сфере. Ранее юридическая служба компании «Конкорд» подготовила законопроект по дополнительному контролю за трудоустройством IT-специалистов. Его текст опубликовал на своем ТГ-канала юрист петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Игорь Елисеев. Разбираемся, о чем законопроект и почему он важен именно сейчас.

Назревшая необходимость

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда» прояснил позицию законодателей касательно отечественных работников и предприятий IT-сферы. Он отметил, что государство оказывает им беспрецедентные меры поддержки, а тем, кто уехал за границу придется под давлением отречься от Родины.

«Тот, кто уехал, он должен понимать, что его сейчас заставят отречься от страны, заставят отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем языка и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины», – сказал спикер Госдумы.

Он также напомнил, что предприятия IT-сферы освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Кроме того, для них снижены страховые отчисления до 7,6% с 14% и введена льготная ипотека под 5 %.

«Что касается айтишников, государство сделало все для того, чтобы создать условия для представителей этой профессии, чтобы они остались в стране», – подчеркнул политик.

Закон суров, но это закон

В связи с необходимостью защиты российских IT-специалистов от западного влияния и отстаиванием стратегических интересов России, в том числе в сфере информационных технологий и безопасности, юридическая служба компании «Конкорд» подготовила законопроект по дополнительному контролю за перемещением и трудоустройством IT-специалистов. Его текст опубликовал юрист петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Игорь Елисеев.

В своем посте юрист отдельно подчеркивает, что законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT» должен установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу и согласования с органами государственной безопасности РФ трудоустройства в иностранные компании. Целью этого дополнительного требования является проверка нахождения «западных работодателей» в списках экстремистских организаций, а также их связей с государственными органами стран, включенных в список недружественных.

При этом бизнесмен Евгений Пригожин знает цену IT-технологий. Еще в конце 2021 года он собирался построить центр развития информационных технологий с комфортными условиями и самым современным оснащением, но власти Санкт-Петербурга встали «в пику» проекту.

«Как вы знаете, мои юристы обращались в Госдуму с предложением ограничить выезд IT-специалистов из России. Однако это не нашло отклика. В данном центре предусматривались суперкомфортные условия для работников IT-индустрии, эдакий русский «Эпл Парк». Кстати, в «Горской» планировалось создание отечественного аналога Кремниевой долины. Почему Смольный после подписания всех соглашений не дал мне это сделать? Объясняю: я не даю взяток. По-русски это называется – с меня взятки гладки», – отметил Пригожин.

В интересах страны

Сам законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT» не подразумевает преследования специалистов в сфере информационных технологий. Единственная его задача заключается в сохранении «кибер-щита» России от посягательств со стороны хакерских группировок, спонсируемых иностранными правительствами.

В пояснительной записке к закону сказано, что массовый выезд ИТ-специалистов может негативно отразиться на кибербезопасности государственных систем, сетей и программ, привести к утечке данных.

В целях недопущения вывоза информационных технологий, созданных и применяемых в РФ, использования недружественными странами и иностранными лицами опыта и знаний, полученных российскими специалистами на территории РФ, а также контроля за передвижением российских специалистов предлагается установить обязанность ИТ специалистов информировать о выезде в недружественные страны и о заключении договоров с иностранными лицами недружественных государств.

Основные опасения не только юриста Елисеева, но и многих людей связаны с тем, что специалистов, выехавших за рубеж, западные группы будут активно «брать в оборот», чтобы завладеть имеющимися у них данными и использовать их для атак на российские государственные корпорации и крупные предприятия страны.

Москва, Екатерина Попова

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