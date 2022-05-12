Остервенелая русофобия ведет Запад к разрушению: во Франции возможен первый геотектонический сдвиг

Парламентские выборы во Франции могут стать первым геотектоническим сдвигом, который начнет разрушение фундамента всей западной элиты и поставит под вопрос ее существование. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Иосиф Дискин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, с помощью русофобии Запад пытается придать обоснование санкциям в отношении России, от которых обычные жители Западной Европы несут огромные потери.

«Почему русофобия достигла такого остервенения? Прежде всего, необходимо общественному мнению евроатлантического сообщества перекодировать проблему… Санкции против России и Белоруссии наносят огромный ущерб обывателю и, соответственно, необходимо представить концепцию: а почему это нужно терпеть?» – пояснил Дискин.

Эксперт обратил внимание, что страны Запада «несут огромную ответственность за то, что Россия оказалась вынуждена защищать свои национальные государственные интересы и интересы наших братьев Донецка и Луганска». «Подрывается весь фундамент того, что делает Запад. Если у того, что делает Запад санкциями нет нравственного оправдания, тогда рушится фундамент всей западной элиты, которую США 30 лет терпеливо вскармливали. И тогда, вообще говоря, речь идет о самом существовании западного сообщества. Тогда необходимо придать в который уже раз, это вторая сторона дела, придать через русофобию моральное обоснование того, что происходит», – отметил он.

«Именно поэтому русофобия вышла за рамки какой-нибудь даже идеологической политики, и превратилась в религиозную войну. Надо понимать, что сегодня политика и идеология на Западе кончилась. Идет религиозная война против России и русского мира», – подчеркнул эксперт.

При этом социолог напомнил об исторической преемственности западных технологий при атаке на Россию. «В 1939 году Советский союз призывал западные демократии вместе выступить против угрозы уже мировой войны. Тогда предпочли натравить нацистскую Германию на Советский союз. Только давайте вспомним, с кем вместе натравливали на Советский союз. Если посмотреть то, что говорили деятели Польши тогда, вот просто текстуально абсолютно совпадает», – констатировал Дискин.

«Речь идет не об идеологической, а о цивилизационной борьбе. Ровно это (что сегодня) говорили тогдашние, по оценке западных демократий, полунацистские режимы Польши, Латвии и Эстонии в 39 году. Только потом, когда уже началась прямая угроза германской оккупации, тогда народ их подвинул и двинулся в сторону Советского союза. Таким образом, мы имеем прямую историческую аналогию использования Прибалтики, а теперь еще и Финляндии в атаке на Россию. На этом пути не останавливаются ни перед чем – ни перед попранием экономических и социальных интересов жителей Западной Европы, ни над попранием норм международного права и общепринятой морали», – сказал он.

Как полагает эксперт, в настоящий момент наметилась тенденция на кардинальное изменение ситуации в самое ближайшее время. «Вчера представитель ООН по Украине заявила, что – да, установлены факты нарушения норм международного права по отношению к российским военнопленным, и это требует расследования. Сквозь щели информационной блокады проходит информация о том, какие взгляды исповедует основная часть Вооруженных сил Украины и, прежде всего, СБУ. Я, например, считаю, что пришла пора объявлять службу безопасности Украины преступной организацией, уже сама принадлежность к которой влечет за собой уголовное преследование. Думаю, это много кого отрезвит из этих мерзавцев», – считает Дискин.

По его оценке, первым прорывом могут стать предстоящие парламентские выборы во Франции. «Начинает «трещать» пропаганда. Думаю, что первые результаты этого обрушения пропаганды мы увидим через месяц на парламентских выборах во Франции, когда разговоры о том, что – а с кем мы солидаризируемся, ведут уже не только [Марин] Ле Пен, для которой это традиционно… начинают вести разговор французские социалисты, для которых проблема морали, – это то, на чем они ведут свою агитацию», – уточнил эксперт.

«Я практически уверен, что разгром сил, поддерживающих [президента Франции Эммануэля] Макрона на парламентских выборах во Франции будет первым геотектоническим сдвигом, который начнет менять весь расклад, и станет важным шагом, вообще переформатированием всей структуры вокруг специальной операции на Украине», – заключил Дискин.

Москва, Мария Соколова

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