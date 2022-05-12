Германия начала испытывать «газовое» напряжение

Германия на фоне антироссийских санкций начала испытывать напряжение в ситуации с поставками газа – страна ежедневно недополучает порядка 10 миллионов кубометров «голубого топлива» из РФ. Об этом сообщил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

«В целом, нужно сказать, напряжение растет... Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день», – цитирует Хабека РИА «Новости».

Германский министр также подчеркнул, что ситуация может ухудшиться и далее, но пока правительство не намерено повышать уровень «тревоги» в сфере энергоснабжения. «Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)», – заявил Хабек.

Напомним, правительство РФ утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой «Газпрома» 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода «Ямал-Европа» EuroPolGaz, доля «Газпрома» в котором была заморожена санкциями Варшавы.

Согласно данным Федерального сетевого агентства, газохранилища ФРГ заполнены на 39%, этот уровень выше, чем для аналогичного периода в прошлом году. Поставки «голубого топлива» ведутся, в том числе, из Норвегии и Нидерландов.

Берлин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»