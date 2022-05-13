российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 мая 2022, 17:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Официальные курсы доллара и евро упали еще сильнее

Банк России вновь заметно понизил официальные курсы американской и европейской валют по отношению к рублю. Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте регулятора, курс доллара на выходные и понедельник подешевел более чем на 2 рубля – до 63,7799, курс евро – на 2,9896 рубля до 65,7939.

По оценке аналитиков, курс доллара может упасть до 45 рублей, если исходить из необходимости балансировки профицита текущего счета. Такого мнения придерживается директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой, слова которого цитирует «Прайм».

«Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счета при отсутствии потоков по финансовому счету – 45-55 рублей за доллар, и они не учитывают логистические факторы (наличие денег и желания купить импортные товары, но отсутствие возможности сделать это)», – пояснил эксперт.

По его мнению, при большей определенности внешних условий (когда и если она случится) Банку России и правительству будет проще планировать смягчение валютных ограничений. «Возможно постепенное снижение норматива продажи выручки (с 80%). Но ЦБ заявлял, что в 2021 экспортеры и так продавали 77% выручки, то есть это вряд ли сильно ослабит рубль. Решения по активам нерезидентов в РФ будут, видимо, приниматься в привязке к решениям запада по замороженным резервам. То есть не будут скорыми», – уточнил Полевой.

По его оценке, пока в нынешних условиях крепкий рубль поможет снизить инфляцию и инфляционные ожидания, ставку ЦБ. «Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьезных рисков в 2022 году для бюджета нет, и все потребности казны будут закрыты за счет остатков на счетах и ФНБ (Фонда национального благосостояния)», – полагает Полевой.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Bloomberg назвал рубль лучшей валютой по росту к доллару / Ассоциация трейдеров советует не брать в расчет данные Мосбиржи при оценке курса рубля / Перспективы рубля: в мае доллар может сильно подешеветь / Биржевые курсы доллара и евро резко взлетели / Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро / Российские банки просят отложить выпуск новых банкнот из-за санкций / Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов валют / Биржевой курс евро упал ниже 79 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,