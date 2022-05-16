Укрепление рубля пока ничего не гарантирует: снижение розничных цен в России под большим вопросом

Снижение потребительских цен в России в связи с укреплением национальной валюты остается пока под большим вопросом. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, в нынешней ситуации «безумного давления» на рубль американский доллар может подешеветь еще сильнее, что выгодно импортерам продукции, которых таким образом пытаются привлечь в Россию.

Эксперт обратил внимание, что на курс рубля оказывает влияние несколько серьезных факторов, один из которых – фактическая отмена «бюджетного правила», благодаря которому все сверхдоходы от экспорта нефти отправлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ), что обеспечивало относительно стабильную валютную ситуацию.

«Наши власти получили очень болезненный урок, что не надо хранить богатство страны в чужих государствах. Сейчас ситуация не поменялась – Россия продолжает получать сверхдоходы. У нас рекордный профицит и торгового баланса, и платежного баланса, потому что цены на нефть в долларах и на газ находятся на рекордных уровнях. И даже с учетом того, что мы меньше начали поставлять из-за санкций, против нас пытаются ввести торговое эмбарго, но не получается пока, сверхдоходы продолжают поступать. Тем более, обязали еще и экспортеров продавать 80% валютной выручки. Все это оказывает безумное давление на курс рубля. Если раньше правительство имело возможность такое давление стерилизовывать в ФНБ, сейчас этого не нет. Какой смысл вкладывать опять в ФНБ, если это опять может быть арестовано?» – пояснил он.

Вязовский также отметил, что на ситуацию с курсом рубля влияет уход из РФ более 600 зарубежных компаний, которые «формировали большой импортный поток». «Безналичные доллар и евро внутри российской банковской системы – банков, которые не попали под санкции, стали никому не нужны… Соответственно, мы увидели то мгновенное укрепление рубля, которое сейчас, кстати, Центральный банк пытается как-то побороть. Сегодня отскок 63-64 (рубля за доллар), но это такая борьба в одни ворота. Потому что глобально курс рубля в России определяет торговый баланс – не какие-то потоки капитала, которых сейчас не стало», – уточнил экономист.

Как считает Вязовский, российский рубль наверняка продолжит укрепляться. «Если цены на нефть и на газ будут на высоких уровнях, и следующие санкции на нас не получится наложить, то ситуация с укреплением рубля останется. Рубль и дальше будет укрепляться. Это невыгодно Минфину, потому что бюджет у нас получает дополнительные прибыли, когда рубль слабеет. Естественно, сейчас бюджет будет хуже наполняться. Но крупные нефтегазовые доходы все равно позволяют бюджет сводить в плюс. Не исключаю, что рубль может до 50-ти (за доллар) сходить», – отметил он.

При этом Вязовский считает, что снижение розничных цен в России при нынешнем укреплении рубля остается под большим вопросом. «Сейчас цены тоже растут, но это связано с нарушением логистических цепочек. Рано или поздно, ЦБ и правительство возьмут инфляцию под контроль, снизят ее до 9-10% – это, в принципе, комфортный уровень, при котором экономика может развиваться. Но насколько импорт будет наполнен – будет ли дефицит, не будет ли дефицита – сказать невозможно. Это будет зависеть от того, будут ли вторичные санкции», – полагает он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что укрепляющийся рубль выгоден импортерам, которые могут таким образом параллельно зарабатывать на курсовой разнице. «Выгодно не экспортерам, как раньше при слабом рубле, а импортерам – им выгодно приходить, выгодно продавать, потому что они получают курсовые прибыли, помимо своей операционной деятельности на фоне слабого рубля. И это политическое решение. То есть, если в ЦБ и Минфине решили, что для нас сейчас важны не экспортные компании, а импортеры – чтобы народ не бунтовал из-за дефицита товаров, тогда давайте сильно укрепим рубль и сюда придут другие импортеры – не будет европейских, но будут индийские, арабские. Сейчас Московская биржа запускает торги драхмой. Это все в одну строчку, чтобы арабские, индийские, китайские импортеры сюда завозили и завозили, а мы для вас все сделаем – вот валютные пары вам бирже, вот укрепляющийся рубль, пожалуйста, – зарабатывайте, открыты все двери», – отметил экономист.

По его мнению, в случае наполнения российского рынка импортными товарами потребительские цены действительно могут снизиться, но этого может и не случиться. «У нас примерно треть, до половины в розничной торговле – импортные товары. Сейчас их стало меньше. Если правительству удастся заместить уходящих импортеров другими зарубежными, то тогда цены должны упасть и наполняемость полок должна вырасти. Но получится это у них или нет – это большой вопрос. На тех, кто хочет сюда прийти, давят США – нельзя торговать с Россией, мы на вас просто наложим санкции, ваши счета арестуем», – заключил Вязовский.

Стоит отметить, что сегодня Банк России снизил на завтра, 17 мая, официальный курс доллара почти на 33 копейки – до 63,4445 рубля, евро – повышен на 2 копейки до 65,8166.

Москва, Мария Соколова

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