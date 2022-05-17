Выход России из ВТО: Госдума «завернула» законопроект

Законопроект о денонсации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО) будет возвращен его авторам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял комитет Госдумы по экономической политике после заключения правового управления при отсутствии отзыва правительства РФ.

В заключении правового управления, в частности, отмечается, что выход из ВТО лишит Россию тарифной защиты, что «позволит другим государствам-членам ВТО вводить повышенные ставки» на ввоз российских товаров. «Экспорт из РФ может сократиться и привести, в том числе, к снижению налоговых баз по НДС, акцизам, таможенной пошлине, которые являются источниками формирования федерального бюджета. Сокращение экспорта может привести к изменению финансовых обязательств РФ», – говорится в документе.

В связи с этим профильный комитет Госдумы обратил внимание, что законопроект не соответствует 104 статье Конституции. «Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске госзаймов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства РФ», – подчеркивается в Основном законе.

Ранее мнение правительства на выход России из ВТО было озвучено в 2017 году в ответ на один из четырех подобных законопроектов, которые вносили в Госдуму депутаты от КПРФ. «Участие в заседании рабочих органов ВТО позволяет проводить работу по предупреждению, изменению и отмене мер членов-ВТО в целях недопущения дискриминации российских товаров и услуг», – пояснялось в заключении.

Законопроект о денонсации РФ протокола о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации и признании утратившим силу соответствующего закона был внесен в парламент в конце марта 2022 года депутатами от «Справедливой России – За правду».

В пояснительной записке к документу отмечалось, что за период нахождения России в ВТО её участниками «были введены многочисленные секторальные санкции в отношении России, и страна, по сути, была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран-членов организации.

«По своей природе экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между Россией и другими государствами. Таким образом, они противоречат фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на открытие рынков и обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений», – подчеркивали «эсеры».

Москва, Мария Соколова

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