«Нужен пинок от президента…» В Госдуме оценили работу Минобрнауки РФ

Министерству науки и высшего образования РФ необходимо быть более активным в принятии решений, а не ждать пинка от главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее мнению, при господдержке одних категорий студентов упускается ряд других случаев, когда молодым людям требуется помощь государства.

В частности, парламентарий обратила внимание на отклоненный Минобрнауки РФ законопроект по переводу на бесплатную форму обучения детей, ставших сиротами после поступления в вуз.

«Разрешение правительству принимать решения по поводу наших студентов, которые учились в недружественных странах – тут же решение принимается. И тут же дается возможность приема этих студентов на бесплатное обучение в наши вузы. Я полностью поддерживаю эту меру. Но почему это может быть принято сразу, а решение по 30 детям-сиротам в год, которые становятся сиротами, обучаясь на платном обучении, которые в период обучения теряют обоих родителей, <…> три рабочие группы, где все министерства, включая министерство финансов, высказываются за, а ваше министерство науки и образования высказывается против? Ну что это такое?» – подчеркнула Дмитриева.

Депутат также напомнила о законопроекте, который предполагал распространить на детей погибших в пандемию медиков те же льготы, которые уже есть у детей погибших или получивших вред здоровью военнослужащих и работников силовых ведомств.

«Почему их дети (военных и силовиков) имеют это право, а дети погибших медиков – мы клялись, что никогда не забудем их подвиг и говорили, что они там на войне, – здесь мы не можем? Получается, что во всех вопросах нужен пинок от президента. Вот президент сейчас подписал указ по поводу того, что дети погибших военнослужащих в ДНР и ЛНР имеют право поступления без вступительных испытаний. Совершенно правильный указ, но то же самое мы предлагаем по детям погибших медиков в отношении только медицинских вузов и точное количество у нас, сколько у них осталось несовершеннолетних детей», – подчеркнула парламентарий.

«Ну не надо ждать очередной пинок от президента или премьер-министра, надо все-таки самим исходя из логики и уже готовых предложений объективно рассматривать», – заключила Дмитриева, обратившись к заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в том числе дает правительству право увеличить в этом году на 30 тысяч количество бюджетных мест по приоритетным программам магистратуры. В настоящее время общее число таких мест составляет 124 тысячи. Как пояснили в Минобрнауки РФ, среди приоритетных направлений – подготовка инженеров, генетиков, специалистов промышленных технологий и цифровой трансформации.

Москва, Мария Соколова

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