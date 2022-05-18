Единый блок «Вежливые люди»: в Госдуме предложили отменить разделение депутатов на партийные фракции

Госдуме при нынешних угрозах для России необходимо отказаться от партийного деления депутатов на фракции и создать единый блок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, такая консолидация политических сил стала бы логичным ответом на желание Запада уничтожить «Русский мир».

«Чтобы в какой-то мере формализовать объединение всех здравых сил в парламенте, в обществе, в государстве вокруг этой главной цели – победы в борьбе с нацизмом и угрозой России, уже очевидно открыто заявленной – разорвать в клочья и уничтожить «Русский мир». Так вот, для объединения, прежде всего, политических сил, считаю, что нужно создать блок», – пояснил Нилов.

По его мнению, такое решение стало бы логичным продолжением вчерашних предложений лидера «эсеров» Сергей Миронова об отмене всех избирательных кампаний до завершения украинской спецоперации. «Это предложение нашло отклик. Прежде всего, его поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Именно на этом основании мы и сделали такое предложение. Его поддерживают многие коллеги, его обсуждают в разных фракциях», – сказал депутат.

Парламентарий также обратил внимание, что во многих странах мира политические партии, попадая в парламент, создают блоки для эффективного управления на протяжении выборного периода. «Настала пора и у нас создать такой блок. Я бы предложил и рабочее название – «Вежливые люди». Вот такой блок за победу, за Россию – важно создать, чтобы было совершенно логично, почему внутри этого блока партии не ставят на первые позиции межпартийную борьбу за власть – это будет потом, после победы. Надеюсь, коллеги из других партий откликнутся на нашу инициативу», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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