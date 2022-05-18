«Слабо разворачивается»: в Госдуме раскритиковали работу правительства РФ в условиях нарастающего кризиса и обеднения населения

В условиях нарастающего кризиса и обеднения населения у правительства РФ по-прежнему нет системной работы по ответным мерам на санкции, а также по переходу на мобилизационную экономику, по импортозамещению и бюджетно-кредитной политике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сегодня сделал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, критическая ситуация видна по законотворческому процессу.

«Если посмотреть официальные показатели Института народнохозяйственного прогнозирования ИЭПНТП, то у нас, с одной стороны, нарастающий кризис и обеднение населения, а с другой стороны – 1 трлн 150 млрд профицит бюджета за первый квартал, 3,2 трлн – профицит за прошлый год. То есть, уже фактически 4,5 трлн денег не используется по большому счету. Кроме того, несмотря на заморозку наших золотовалютных резервов и части средств Фонда национального благосостояния – у нас в ФНБ на сегодня есть свободных 9,7 трлн рублей. Мы настаиваем на необходимости более углубленной работы правительства – не на разговоры на ток-шоу…» – подчеркнул Коломейцев.

Депутат обратил внимание, что до сих пор кабинет министров так и не создал реальную программу импортозамещения. «Если не сядет Академия наук, министерства профильные и субъекты, и не займутся – первое, разработкой реальной программы импортозамещения… нам не надо про импортозамещение рассказывать, нам надо посмотреть: все одеты в импортную одежду. Вот легкая промышленность… самое простое – привлекли модельеров, инженеров-технологов, научили швей-мотористок и шейте, пожалуйста, одежду. Вы и занятость решаете, и налоги решаете, и одеваете-обуваете собственный народ», – отметил он.

«Бытовая техника. У нас бытовой техники отечественной фактически нет, в лучшем случае – белорусская. Слава Богу, там хоть были разумные люди и не перестали делать телевизоры, холодильники, стиральные машины. С нашей точки зрения, в рамках Союза Россия – Белоруссия необходимо просто сделать копии производств с белорусских. Это не требует большого времени, но требует только организации технологических линий», – констатировал Коломейцев.

Вместе с тем парламентарий считает, что необходимо изменить подход к экспорту российских энергоносителей в условиях санкций. «Нам много рассказывают, как у нас за рубли покупают нефть и газ. С нашей точки зрения – умерла так умерла. Надо отключить нефть и газ (экспорт в Европу), но самим подумать, потому что все деньги, в том числе на счетах наших банков, по нынешнему положению в принципе могут быть заблокированы. Нам надо думать о других возможностях взаимозаменяемости. И раз они ставят нам тормоза, мы тоже должны поставить тормоза. Разве они могут без газа, нефти что-нибудь производить, что-то делать?.. Ну пусть они почувствуют все результаты своих санкций в полном объеме и сразу, тогда дурь каждого будет видна, и им наверно быстрее будет понятна глупость своих санкций. А так – мы и хотим, и не хотим, и в рублях, и не в рублях», – пояснил он.

«Пока правительство слабо разворачивается. Это видно по законопроектам, рассматриваемым в Госдуме. Посмотрите, какой сегодня антикризисный закон по деофшоризации, по импортозамещению рассматривается (в Госдуме)? А никакого! А если нет закона, если нет изменения структуры… у нас говорят о необходимости введения мобилизационной экономики, но без изменения структуры, ответственности профильных министерств, их полномочий и увеличения спроса, ничего не бывает. Без системы... Почему? Если вы не написали не дорожную карту, как нас приучили думать, а план мероприятий, по-русски, где написано наименование мероприятия – кто отвечает, кто организует коллективы по строительству заводов. У нас все 78 тысяч угробленных Чубайсом, приватизацией заводов надо восстанавливать. Тогда импортозамещение будет 100%, потому что Советский союз был одной из пяти стран, которые на 100% обеспечивал себя всем. Сегодня, к сожалению, этого нет», – подчеркнул парламентарий.

Депутат также заявил о необходимости изменения кредитно-денежной и бюджетной политики. «Мы настаиваем на необходимости вообще-то введения института связанных денег. Это Нобелевские лауреаты давным-давно разработали. Если вы вкладываете в производство и индексируете зарплаты и социальные выплаты, никакая инфляция до 15% не страшна. Построенный завод даст лавинообразное снижение инфляции и обеспечит людей товарами и услугами», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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