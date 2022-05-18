Госдума одобрила законопроект об автоматическом выявлении нуждающихся в соцподдержке россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила правительственный законопроект об адресной помощи россиянам, который предполагает использование механизма автоматического выявления нуждающихся в социальной поддержке граждан.

Согласно документу, для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении соцподдержки, расчеты среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности для определения нуждаемости будут автоматически формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), содержащей сведения, обрабатываемые ПФР, по.

«Государство будет информировать граждан о возможности получения льгот и пособий, на которые они имеют право. Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление. А всю необходимую информацию для назначения пособия, включая финансовое и имущественное положение гражданина, соответствующие органы возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения», – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, внесение изменений в законодательство «позволит повысить адресность социальной поддержки и ускорить ее назначение, так как сроки межведомственного обмена информацией сократятся».

Москва, Светлана Антонова

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