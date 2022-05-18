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Среда, 18 мая 2022, 17:18 мск

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Россияне скоро смогут получать ИНН в электронном виде

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) будет предоставляться в электронной форме.

Согласно документу, граждане смогут направить заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через портал госуслуг.

Предполагается, что эти правила вступят в силу с 1 декабря текущего года.

В настоящее время россияне могут подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через официальный сайт ФНС, но для получения ИНН требуется посетить налоговый орган.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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