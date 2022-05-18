«Мы срываем сезон...» Летний отдых россиян может закончиться всплеском социальной напряженности и падением доверия к власти

В России нынешний туристический сезон может обернуться всплеском социальной напряженности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев на пленарном заседании нижней палаты парламента во время правительственного часа с главой Ростуризма Зариной Догузовой. По его оценке, туризм – это не просто часть экономики, это барометр отношения населения к власти.

«Туризм – это счастье в сердцах наших людей. Ростуризм отвечает не за 10% экономики. Они отвечают за то, как люди вернутся к 1 сентября и с каким настроением они будут относиться ко всей власти. Потому что виноваты будут в их злоключениях не Ростуризм, им все равно, кто там отвечает, а власть», – подчеркнул Гусев.

Парламентарий обратил внимание на анализ Счетной палаты, в котором главными проблемами туристической отрасли указаны отсутствие плана работы по Стратегии 2020-2035 гг и рассогласованность министерств и ведомств.

«Что касается рассогласованности министерств и ведомств, мы ее видим прямо здесь. У нас за туризм отвечает целый вице-премьер и пять министров, а отдувается за всех красивая женщина, которая даже не министр, а всего лишь руководитель федерального агентства. Поэтому предложение – создать постоянно действующий штаб с включением всех министров и вице-премьеров, которые участвуют в программе по туризму. И в следующем году, когда мы снова будем возвращаться к вопросу по туризму, здесь должен быть и вице-премьер, и все наши министры – и отчитываться, и рассказывать про наш туризм», – констатировал Гусев.

«По поводу отсутствия плана работы. Но мы не услышали, когда этот план будет все-таки сделан. Скажите, нам нужен месяц, два... Понятно, что из-за этой рассогласованности он занимает время, но скажите конкретные сроки и Счетная палата, основной инструмент депутатского парламентского контроля понаблюдает как вы это сделаете», – предложил депутат.

Парламентарий также обратил внимание, что помощь гостиничному бизнесу рассчитана для крупных объектов, воспользоваться которыми обычные туристы не могут. «60% номерного фонда в Краснодарском крае, а также и во всех других регионах – это гостиницы, 40% – гостевые дома. По гостиницам отличное есть решение у Ростуризма – финансируют кредитную ставку для ремонта и строительства отелей до 5% годовых. Отлично, но это работает только для крупного бизнеса, потому что попадают в эту программу гостиницы, где есть 120 номеров или 5 тысяч квадратных метров. Но это для олигархов, но у нас большинство людей не олигархи», – пояснил он.

При этом депутат отметил проблемы владельцев гостевых домов, которые могут привести срыву нынешнего турсезона и социальной напряженности. «Мы думаем, что это какие-то мини-гостиницы? Отнюдь. Гостевой дом – это участок, который человек получил в каком-нибудь прибрежном поселке в наследство от бабушек-дедушек, рядом со своим домом построил трехэтажный домик, где сдает комнаты в летний период три месяца. Там нет отопления. Что сейчас происходит у нас на Кубани с этими гостевыми домами? Происходит страшная вещь. В отсутствие закона о гостевых домах естественные монополии решили содрать с этих людей кучу денег. Предлагают им переподключить электричество и газ по коммерческой цене», – рассказал Гусев.

«Больше всех лютует «Газпром». Вот такие письма в апреле месяце были разосланы почти во все гостевые дома в Краснодарском крае – вот с таким требованием: либо вы подключаетесь на год по коммерческим тарифам, а это в три раза выше, чем частные, либо 165 статья Уголовного кодекса. 165 статья – это, на секунду, «двушечка», как говорит наш президент. То есть, 40% номерного фонда, вот эти вот люди – владельцы гостевых домов, которые платят налоги, готовы выйти сейчас на улицу! Мы срываем сезон. Поэтому фракция «Справедливая Россия» предлагает до принятия закона о гостевых домах наложить мораторий на любое изменение правового и экономического статуса гостевых домов», – заключил Гусев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»