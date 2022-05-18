«Это совершенно неправильно!» Сверхдоходы от нефти и газа правительство РФ продолжает складывать в «кубышку»

Правительство РФ продолжает откладывать бОльшую часть нефтегазовых доходов в «кубышку», не используя эти средства для развития страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее мнению, необходимо отменить «бюджетное правило», при котором последние годы «сверхдоходы» от продажи энергоносителей изымались из отечественной экономики и покрывали дефицит бюджетов иностранных государств.

«Несмотря на общее фактически молчаливое признание ошибочности направления средств нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и инвестирования всех этих денег в иностранные ценные бумаги и в иностранную валюту, то есть практически бОльшая половина от всех нефтегазовых доходов в течение нескольких десятилетий направлялась фактически для субсидирования, датирования и покрытия дефицитов иностранных государств, но, тем не менее, полностью «бюджетное правило» не отменяется законодательно», – констатировала Дмитриева.

Парламентарий обратила внимание, что кабинет министров сохранил систему отдельного учета дополнительным поступлений от экспорта энергоносителей. «Дополнительные нефтегазовые доходы идут и учитываются по отдельной процедуре. В предыдущем законопроекте снято ограничение на их использование на расходы бюджета. Сняты и могут использоваться по решению правительства. Но, тем не менее, они до сего времени не рассматриваются как общие доходы бюджета, которые должны поступать в общий котел», – отметила она.

При этом депутат в подтверждение своих слов привела данные об исполнении федерального бюджета за три месяца. «Поступления нефтегазовых доходов в марте – около 3 трлн рублей. При этом базовый месячный объем – 799 млрд, меньше трети. Остальное – это фактически дополнительные нефтегазовые доходы. Они все равно где-то отдельно учитываются. Это совершенно неправильно! Это от того, что нет нормальных программ и нормального планирования бюджетных расходов», – подчеркнула Дмитриева.

«У нас профицит 1,1 трлн рублей. В этом ничего хорошего нет, потому что деньги сами по себе ничего не значат, они цены не имеют. Деньги имеют важность, если вы на это что-то делаете, если вы их расходуете. А хвалиться тем, что у нас опять профицит бюджета, и мы их не расходуем, то есть – мы не инвестируем, не индексируем пенсии и пособия, не осуществляем импортозамещения, мы просто сидим на этом мешке и радуемся», – заключила Дмитриева.

Напомним, бюджетное правило предполагает изъятие части «сверхдоходов» от экспорта нефти из бюджета в Фонд национального благосостояния. Базовая цена отсечения на нефть сорта Urals в 2022 году была установлена для бюджета на уровне $44,2 за баррель. Если «черное золото» продавалось дороже – это считалось «сверхдоходом», который отправлялся в «кубышку». В настоящее время стоимость нефти сорта Brent, сопоставимой с Urals, превышает $110 за баррель.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»