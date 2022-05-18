«Тянет на 2 с лишним трлн рублей..» В Госдуме уличили правительство РФ в попытке «присвоить» дополнительные доходы бюджета

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, касающийся особенностей изменения бюджетной системы в 2022 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Справедливая Россия – За правду» воздержалась от голосования, обвинив правительство в манипуляциях, когда вместе с востребованными нормами в закон вносятся сомнительные инициативы.

В частности, депутат Госдумы Валерий Гартунг обратил внимание, что в целом документ заслуживает одобрения, но в нем есть «техническая» правка, которая, по его мнению, вызывает большие вопросы. «Одна маленькая техническая правка, которая только в прошлом месяце тянет на 2 с лишним триллиона рублей дополнительных доходов. Сколько по году будет, я пока не знаю, но напоминаю, у нас что-то около 21 трлн расходы. За один месяц 2 сверху. На десять умножьте, и еще один бюджет набежит», – пояснил он.

При этом парламентарий поставил под сомнение необходимость повышения пенсионного возраста при таких сверхдоходах. «Зачем поднимали пенсионный возраст в 18-м году, говоря о том, что у государства нет денег на финансирование пенсионной системы? Коллеги, вы посчитайте сколько надо было, чтобы снизить пенсионный возраст до прежнего... Это примерно около триллиона рублей. У нас за один месяц два триллиона лишних собрано. И вы про это забыли? А мы не забыли. Вот только что приняли закон – давайте мы нефтяникам дадим дополнительные льготы на месторождениях, что у них в отношении этих месторождений восторжествовала справедливость и они так же много зарабатывали, как на других месторождениях. Коллеги, то есть, когда мы здесь говорим о нефтяниках – давайте справедливость восторжествует, а когда мы говорим о пенсионерах – денег у нас ни на что нет. При этом стыдливо умалчиваем, Алексей Михайлович (Лавров, заместитель министра финансов РФ) – умничка большой, никогда в жизни не скажет то, чего не нужно говорить в парламенте. А именно о лишних триллионах рублей, которые собрало государство только за один месяц. Коллеги, за это нельзя голосовать», – подчеркнул он.

В этой связи Гартунг сравнил подобные законопроекты с продовольственными наборами советских времен, когда в нагрузку к нужному товару добавляли тот, который не пользуется спросом. «Правительство уже несколько раз пропихивает законопроекты теми самыми продовольственными наборами, когда там действительно есть нормы, за которые стоит голосовать, и обязательно воткнут ту норму, которая позволит им несколько триллионов рублей потратить, минуя парламент. Спрашиваю: что это за нужды, какие это цифры? – Ну мы может потратим, а может не потратим… сейчас вам не скажем… не знаем… ну на всякий случай, дайте нам это право. Слушайте, ну сколько можно издеваться над парламентом!? Алексей Михайлович, ну так нельзя», – обратился депутат к представителю Минфина.

«Коллеги, а мы-то чего сидим?.. Мы полномочия свои отдаем правительству РФ. К нам с вами граждане на прием приходят и жалуются на плохую жизнь, что все дорожает, индексации нет, индексация пенсий работающим пенсионерам – вообще забыли про это, долги перед гражданами не возвращаем. А еще у нас закон есть, что капитальный ремонт должен быть проведен за счет государства, если дома на момент приватизации не были отремонтированы, закон 91-го года… Нет, мы этого не будем делать. Льготы нефтяникам мы даем, офшоры мы создаем для «сирых и убогих», а остальная масса граждан – ну, конечно, они потерпят, все выдержат. Коллеги, за это нельзя голосовать», – подчеркнул Гартунг.

«Призываю правительство, Алексей Михайлович, хватит нам такие «сборные солянки» вносить. Нужно вам поменять Бюджетный кодекс и добавлять право отдельно распределять бюджетные сверхдоходы, которые превышают параметры бюджета… ну, у нас же есть правило, вносите поправки в бюджет, будем рассматривать. Нет? Отдельный закон вносите», – заключил Гартунг.

По итогам обсуждения законопроект, касающийся особенностей изменения бюджетной системы в 2022 году, был принят в первом чтении. За – проголосовало 386 депутатов, 24 – воздержались. Сегодня же Госдума расширила льготы для новых месторождений углеводородов, разработка которых требует более крупных вложений. «Эсеры» также не поддержали данный законопроект, заявив, что на фоне сверхприбылей отрасль могла бы обойтись своими силами.

Москва, Мария Соколова

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