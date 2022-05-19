«Своевременность и целесообразность»: МИД оценил возможность присоединения Южной Осетии к России

Решение о присоединении Южной Осетии к России будет принято с учетом результатов референдума 17 июля и геополитической ситуации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая сегодня на вопросы депутатов Госдумы при ратификации соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства жителей югоосетинской республики.

В частности, депутат от КПРФ Виктор Соболев обратил внимание, что Южная Осетия выражала намерение присоединиться к России еще в 2008 году. «Когда наши войска освободили Южную Осетию от таких же фашиствующих элементов, только грузинских… и руководитель освобожденной республики заявил: мы конечно присоединимся к Северной Осетии и войдем в состав России. Ну, в то время там [президент Франции Николя] Саркози был, и партнеры наши западные как-то не позволяли это делать, и мы согласились с этим. Что мешает сейчас принять Южную Осетию в состав России?» – обратился парламентарий к дипломату.

В ответ Руденко пояснил, что эта тема поднималась неоднократно, в том числе бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бебиловым, который на нынешних выборах потерпел поражение. «Когда его избрали (в 2017 году), он этот вопрос обозначал в качестве приоритетного, но ничего не было сделано. В контексте последних президентских выборов, которые состоялись в Южной Осетии, второй тур которых состоялся 8 мая, в контексте президентской кампании Бебилов вновь поставил этот вопрос – о необходимости проведения такого референдума и ЦИК (Южной Осетии) обозначила дату такого референдума 17 июля. Мы будем следить за тем, как будет проходить этот процесс», – отметил замглавы МИД РФ.

В этой связи депутат от КПРФ Олег Смолин обратился к дипломату с просьбой пояснить связь между ратификацией соглашения о двойном гражданстве и присоединением Южной Осетии к РФ. «Мы предполагаем результаты референдума 17 июля. Означает ли принятие законопроекта сегодня, что независимо от этих результатов вопрос о воссоединении пока откладывается?» – спросил Смолин.

Руденко в ответ подчеркнул, что вопрос об объединении требует участия обеих сторон. «Это улица с двухсторонним движением. Мы сначала будем смотреть на то, как проголосуют, когда состоится этот референдум, югоосетинские граждане и, соответственно, будем ожидать реакции со стороны РФ. Но здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию, и вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня», – заключил замглавы МИД.

Сегодня Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией, которое вводит упрощенный порядок получения российского гражданства жителями республики. Конкретные параметры процедуры будут установлены указом президента РФ.

Москва, Мария Соколова

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