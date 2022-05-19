В Госдуме настаивают на расширении полномочий президента России

Партия «Справедливая Россия – За правду» выступила с законодательной инициативой о расширении полномочий президента РФ. Как сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов, глава государства как верховный главнокомандующий должен обладать правом назначения временных администраций на территориях проведения специальных военных операций по поддержанию мира и безопасности за пределами страны.

Миронов подчеркнул, что вопрос создания временных администраций на территориях проведения миротворческих операций в российском законодательстве никак не регламентируется.

«В связи с этим партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает наделить такими полномочиями президента РФ. В свою очередь, временной администрацией мы предлагаем считать временный орган исполнительной власти, который будет осуществлять деятельность по обеспечению основных прав и свобод человека и гражданина. Временные органы власти должны будут также заниматься поддержанием и обеспечением безопасности, общественного порядка, обеспечением социальной защиты населения данных территорий», – пояснил лидер «эсеров», слова которого приводит его пресс-служба.

«Считаю, что с учётом текущей ситуации на Украине депутаты Госдумы должны ликвидировать этот правовой пробел, чтобы глава государства получил недостающие полномочия для установления временных администраций на территориях проведения специальных военных операций по поддержанию мира и безопасности за пределами страны», – заключил Миронов, уточнив, что законопроект по данному вопросу сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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