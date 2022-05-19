«Такое ощущение, что предприниматели у нас вне закона»: проблемы малого и среднего бизнеса в России обостряются

Малые и средние предприятия (МСП) в России испытывают серьезные проблемы, связанные с высокими налогами и многочисленными проверками контролирующих органов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, многие решения правительства РФ не согласуются с поручениями главы государства.

Парламентарий обратил внимание на давление со стороны контролирующих органов. «МСП не просто не защищен, а наоборот, в нем ищут источник доходов – штрафы, проверки. Такое ощущение, что предприниматели у нас вне закона, и за ними гоняются, как за бандитами. Между тем, согласно Нацпроектам и решениям президента, МСП должно стать основой нашей экономики», – констатировал Демин.

Депутат подчеркнул, что предприниматели находятся в очень сложных условиях на фоне падения спроса. «Но, вместо помощи, мы видим, что бюрократия продолжает мешать их развитию. Поэтому мы предлагаем правительству сосредоточиться на внутренних проблемах экономики, наиболее чувствительных для бизнеса, которые отмечают сами предприниматели», – отметил он.

«Доходы людей падают, ниши пустеют. Там, где ниши привлекательны, мы видим, что есть конкуренция с иностранцами. Нам нужна поддержка отечественных производителей, возможно с элементами протекционизма», – пояснил Демин.

Кроме того, как сообщил Демин, среди основных проблем предприниматели также называют отсутствие дешевых кредитов и высокие налоги, которые «съедают почти всю прибыль».

При этом, по его словам, «предпринимательство жестко зарегулировано». «Правительство применило уже регуляторную гильотину, но по-прежнему много подведомственных норм. Более 5 тысяч нормативов от Роспотребнадзора, вдумайтесь, более 100 тысяч нормативов Роструда. Даже прочитать все это невозможно. Нужно уходить от системы, где проверяющим органам ставят KPI по штрафам. Необходимо, чтобы они были заинтересованы не в количестве протоколов, а в отсутствии нарушений», – подчеркнул он.

«Бизнес все еще «кошмарят», бизнесменам угрожают посадками. Кроме того, сам закон о преступлениях в сфере экономической деятельности давно подлежит ревизии. И здесь необходимо для начала прекратить лишать предпринимателей свободы за преступления, сумма ущерба по которым не менялись десять и более лет, ведь степень опасности многих экономических преступлений де-факто снизилась в разы, а наказание за эти преступления остались прежние», – заключил Демин, сообщив, что необходимые поправки в законодательство уже направлены в соответствующие органы.

Москва, Мария Соколова

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