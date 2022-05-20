Рекордное укрепление: биржевой курс доллара обвалился до 57 рублей

Сегодня на биржевых торгах российский рубль вновь существенно укрепился по отношению американской и европейской валюте, достигнув новых рекордов за последние четыре года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара опускался до 57 рублей, евро – до 59 рублей.

В утренних ходе торгов на Мосбирже минимальный курс «американца» был зафиксирован на отметке 57,07 рубля, «европейца» – 59,02 рубля. К 11:18 мск иностранные валюты незначительно укрепились: доллар продавался по 58,10 рубля, евро – по 60,3050.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 62,4031 рубля, евро – 64,9358.

Финансовые аналитики обращают внимание, что на курсы валют в большой степени влияют ограничения, которые ввел Банк России, а также налоговый период, когда экспортеры массово продают валютную выручку и тем самым оказывают поддержку рублю.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов со своей стороны пояснил, что после введения ограничений изменились факторы, которые влияют на курс рубля. «Сейчас основной фактор – это торговый баланс, зависимость курса от торговых потоков и цен на нефть возросла», – сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

По его словам, валютный канал трансмиссионного механизма стал работать несколько иначе. Если раньше решение по ставке практически моментально отражалось в динамике финансовых активов и валютном курсе, то сейчас это влияние более растянуто. «Изменение ключевой ставки приводит к изменению кредитно-депозитных ставок, через них оказывается влияние на спрос, который в свою очередь влияет на импорт и уже через него – влияние на валютный курс», – цитирует «Прайм» главу департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

Тремасов также отметил, что в таких условиях курс может быть более волатильным, поскольку сглаживающие механизмы, то есть бюджетное правило и финансовый счет, сейчас не работают.

Ранее эксперты отмечали, что в нынешних условиях доллар может подешеветь до 45-50 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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