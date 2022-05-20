В Госдуму направлен пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

Правительство РФ направило в Госдуму пакет законопроектов о создании единого Социального фонда России, который предполагает объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС). Как пояснила пресс-служба кабинета министров, нововведение позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания.

Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит правительство РФ. Деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

При этом для страховых взносов предлагается установить единый тариф. Распределение сумм страховых взносов по видам обязательного социального страхования будет осуществляться Федеральным казначейством в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование – 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,9%, на обязательное медицинское страхование – 18,3%. Взносы будут перечисляться в фонд единым платежом.

Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. В правительстве заверили, что все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме.

Как накануне глава правительства Михаил Мишустин отмечал, объединение фондов поможет упростить выплаты россиянам – они станут назначаться на принципах социального казначейства проактивно, то есть автоматически либо по одному заявлению.

«На основе существующей территориальной сети будут организованы единые офисы клиентского обслуживания и, конечно, оптимизированы административно-хозяйственные процессы и связанные с ними расходы», – пояснял премьер-министр, подчеркнув, что это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Москва, Светлана Антонова

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