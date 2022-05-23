Экономическая война: в Госдуме оценили ответ Центробанка и правительства РФ на западные санкции

Россия должна жестче реагировать на объявленную ей экономическую войну и, прежде всего, сменой кредитно-денежной политики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-спикер Госдумы от «Справедливой России – За правду» Александр Бабаков сегодня в нижней палате парламента в ходе круглого стола по антикризисным преобразованиям РФ. По его мнению, Запад, отказавшись от всех систем взаимодействия, сам создал условия для укрепления российского суверенитета.

«Нам объявлена экономическая война, и мне кажется мы должны пожестче реагировать на это явление. То, что происходит в отношениях между Западом и Россией, является следствием того, что Россия восстала против того миропорядка, который был долгое время установлен. Вторая мировая война определила господство, прежде всего, в финансовой сфере тех тенденций, которые привели к тому, что не только доллар стал мировой валютой, но и институты международные, финансовые в том числе – Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, иные институты стали проводником этой политики», – констатировал Бабаков.

Вице-спикер Госдумы обратил внимание, что Запад, сам того не осознавая, создал для России условия для укрепления ее суверенитета. «На Западе решили, что основной элемент неоколониальной политики, выраженный в финансовом контроле над государствами, является настолько уже подготовленным, что если они выстрелят из этого орудия, то они в пух и прах разобьют нашу экономику. На удивление им и нам, наверное, она (российская экономика) выстояла, и оказалось, что, фактически раскрыв все свои карты, они продемонстрировали, что нам как раз сегодня надо полностью перестать апеллировать к этой системе. Мы должны смотреть внутрь нашей страны – все проблемы и все решения этих проблем лежат внутри страны, нашей экономики», – полагает он.

Бабаков отметил неактуальность финансовой политики как Центробанка, так и правительства РФ. «Необходимо кардинально изменить не только роль Центробанка и всей финансовой системы, но и, прежде всего, отношение нашего правительства к финансированию нашей экономики. Если мы будем использовать термины политэкономии, то производство средств производства для производства средств производства или машиностроения должно стать основой основ. Госплан для среднего и тяжелого машиностроения, а сферу потребления можно оставить частному сектору. Главное здесь – обеспечить со стороны правительства максимальную поддержку», – пояснил Бабаков.

«Центробанк должен фактически менять свою политику: хочет бороться с инфляцией – пусть борется. Пример западных стран, в частности, в Германии послевоенной, Японии, Южной Кореи, современного Китая показывают, что существует возможность развития параллельной системы финансирования нашей экономики. Эти страны продемонстрировали эту возможность и доказали это эффективными результатами, вопреки тому, что сегодня формировалось и формируется на международном рынке. Они это как раз делали вопреки тем рекомендациям, которые выставляли все международные организации. Но они это скрывали в разных формах… всегда существовала официальная и параллельная система финансирования экономики», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

В то же время парламентарий обратил внимание, что сейчас у России нет никаких обязательств – «Запад разрешил нам отказаться от всего, уничтожив все системы взаимоотношений». «Мы можем смело, открыто делать так, чтобы это было выгодно нашим производителям. Это дешевые до 5% кредиты, беззалоговые кредиты и денежная масса не та, о которой мы сегодня говорим – ну какие 20 млрд… Ведь фонд развития промышленности, если мы не сделаем, как упомянутые страны, мы не достигнем результата. Китай сегодня предоставляет кредитную массу внутри страны, превышающую ВВП в 3,5 раза. Когда мы говорим с вами о примере Америки 29-33-х в тяжелейшие годы кризиса, – они обеспечили увеличение кредитной массы в течение пяти лет пятикратно превышающую ВВП. Не надо бояться: инфляция, о которой говорит ЦБ, не в большом количестве денег, а в малом количестве товаров. И это аксиома! А если мы говорим об адресной эмиссии, что я услышал от [главы ЦБ Эльвиры] Набиуллиной – она сказала, что против этого, но почему: они не видят механизма администрирования этого процесса. Ну если они не видят – давайте поможем. Мы уж точно можем внутри найти специалистов, которые обеспечат администрирование процесса. Но только в этом случае, мы насытим нашу экономику необходимыми финансовыми средствами для того, чтобы производить», – сказал вице-спикер Госдумы.

«Если мы говорим об импортозамещении, то этого недостаточно. Надо говорить об импортонезависимости, которая обеспечивается только собственным национальным производством. Это аксиома, которой учили всех и вся. И сегодня, когда мы говорим, что другого варианта нет, и ответ в экономической войне должен быть сильным, агрессивным и достаточным. Мы должны адекватно отвечать. Против нас борется весь мир. Так давайте ответим. Но отвечать нужно не какими-то минимальными размерами, а максимальными. И если Центробанк не в состоянии это сделать, давайте доверим правительству создать институты развития, которые опять же во всем мире создавались в эти критические моменты», – подытожил Бабаков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»