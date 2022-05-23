«Чтобы мы не трепыхались…» Иностранные «щупальца» проникли во все сферы жизнедеятельности России

Россия практически распродана и находится под тотальным контролем крупных международных корпораций, считает депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, антикризисные преобразования в РФ на фоне западных санкций нужно начать с выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление политик сделал сегодня в нижней палате парламента в ходе круглого стола.

«Сегодня наша экономика совершенно непохожа на экономику Советского союза. 65% крупной собственности принадлежит иностранцам. 28 тысяч предприятий по 21-му году с участием иностранного капитала. 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом в 82 странах мира и платят налоги туда. От 25 до 46%, оценки разные, это теневой сектор экономики. 92% торговли принадлежит иностранным торговым сетям. «Русал» попал под юрисдикцию США, и сейчас, к нашему стыду, гордость нашей энергетики Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС принадлежат США. У нас банки наполовину иностранные. «Газпром», «Роснефть» – наполовину иностранные. Практически иностранные щупальца проникли во все сферы нашей жизнедеятельности. Даже аудиторские фирмы, которые проверяют наши министерства, ведомства и корпорации – тоже иностранной юрисдикции. Таким образом, у нас Россия практически куплена и находится под тотальным контролем всех международных организаций. По существу, нам в стране ничего не принадлежит, и реформировать что-то чужое мы не имеем права», – констатировал Арефьев.

Парламентарий отметил, что экономическая политика последних 30 лет привела к тому, что с введением экономическим санкций «мы потеряли практически всю экономику». «328 иностранных компаний полностью прекратили работу. 74 иностранных компании остановили работу частично. 502 российских магазина – испанских – закрыты и не работают. 200 тысяч работников выброшены на улицу… Правительство сегодня занимается уговариванием иностранцев вернуться на российский рынок и продолжать свою деятельность. А вот, наоборот, – дать им пинка, чтобы они больше никогда не возвращались, потому что это ненадежные партнеры и надо развивать собственную экономику», – подчеркнул депутат.

«Надо выйти из всех международных организаций, куда нас затащили по незнанию в 90-х годах только для того, чтобы поставить под контроль и учредить тотальный надзор, чтобы мы не трепыхались… Выйти, в первую очередь, из ВТО и ВОЗ, которые вредят наибольшим образом. Нас в этом вопросе поддерживает МИД, но не поддерживает Минэкономразвития, по инициативе которого нас и затащили в ВТО в 12-м году, когда уже наша промышленность была почти полностью аннулирована, – как потребителей, чтоб нам диктовать условия и контролировать, чтобы, не дай Бог, мы ничего не производили. И вот когда мы объявили импортозамещение, ЕС подал в суд, чтобы оштрафовать нас на 200 млрд евро за то, что мы нанесли ущерб иностранной экономике. Значит – нам в будущем ВТО не положено производить ничего. И суд примет решение, вы увидите – у нас эти деньги отберут», – считает Арефьев.

По его оценке, сейчас в интересах государства перейти на мобилизационную экономику, вернуть в госуправление ключевые отрасли. В числе других мер парламентарий особо выделил национализацию банковской и реформу налоговой системы. «Банки должны работать на денежно-кредитную политику, а не для наживы отдельных государственных деятелей. Надо изменить налоговую систему. У нас никогда не было НДС, НДПИ, налога на имущество и землю с кадастровой стоимости. Вот эти налоги сегодня убивают нашу экономику на корню. Надо от них поэтапно избавляться», – полагает парламентарий.

«И безусловно, здравоохранение ставится на самое первое место, потому что с больными людьми здоровое государство не построишь. А чтобы построить здоровое государство, хочу привести слова Иосифа Виссарионовича Сталина – мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы… чтобы наше государство развивалось ни как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся главным образом на внутренний рынок, на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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