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В Госдуме раскритиковали «медианный маневр» Минфина РФ: искажает реальную ситуацию и позволяет платить меньшие соцпособия

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Система расчета медианных зарплат, которая была введена по инициативе министерства финансов РФ для расчета прожиточного минимума, сокращает размер социальных выплат для россиян, а также искажает реальную ситуацию в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, правительству необходимо вернуться к расчетам на основе стоимости потребительской корзины.

«Все эти медианные придумки министерства финансов – это именно придумки для того, чтобы: а) платить меньше; б) не показывать реальное положение вещей. А мы считаем, что базовая потребительская корзина должна быть», – подчеркнул Миронов.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что его партия готова представить расчеты размера потребительской корзины. «Два года назад мы рассчитали, и она равнялась 31 тысяче (рублей). Сейчас с уровнем инфляции, по крайней мере 21-й год, это должно быть 33 тысячи (рублей)», – пояснил Миронов, отметив, что предложение его фракции о введении потребительской корзины сегодня будет отклонено.

С 2021 года в России была введена система, по которой минимальный размер оплаты труда рассчитывается на основе медианной зарплаты. «Такой подход, особенно в текущих условиях экономического развития страны, представляется порочным и несправедливым. По сути, предлагается под уровень медианного дохода подстраивать потребности граждан, тогда как прожиточный минимум в современном обществе должен отражать реальные и объективные потребности граждан не просто для выживания, а для всестороннего развития личности», – считают «эсеры».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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