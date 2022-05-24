Угрозы никуда не исчезли: Зюганов предупредил о риске обострения системного кризиса в России

Россия рискует не выбраться из системного кризиса, если войдет в очередной бюджетный процесс без одобрения Госдумой важных законопроектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, документы уже направлены всем заинтересованным сторонам.

«Программа 20 неотложных мер для преображения России. Я уверен, что и президент, и правительство ответят на эту программу. В полуторачасовой беседе с президентом обсуждали все приоритеты, которые сегодня необходимы в социально-экономическом плане. Необходимость сформирования стратегии на ближайшие, минимум, 20 лет, формирование бюджета и плана, который позволил бы обеспечить нормальные дешевые кредиты для долгосрочных программ и возрождения, прежде всего, нашей экономики, сельского хозяйства, науки, образования и культуры», – пояснил Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что для принятия необходимых мер для выхода из кризиса, нужно принять ряд законодательных актов. «Мы внесли их «Единой России». Материалы программы направлены всем министрам, членам Совбеза, отправлены всем губернаторам, заксобраниям. Еще раз предлагаю «Единой России» откликнуться на наши предложения, ибо они неизбежно будут реализованы. Почему неизбежно? Те пять угроз, которые окружили страну, никуда не исчезли. Они усилились 10 тысячами санкций, военными вызовами нацизма, НАТО и «бандеровщиной», которые сегодня катятся по всей Украине. Они брошены каждому из нас в силу того, что тот курс, который стране насильно навязали после свержения советской власти и предательства в 91-м году полностью изжил себя и обанкротился. Еще раз всем гражданам страны напоминаю, этот курс только русскому народу обошелся в 20 млн жизней. Нас было 120 млн, в этом году станет меньше ста. Ни один народ в мире не понес таких тяжелых потерь в результате так называемых реформ», – подчеркнул он.

«Если в ближайший месяц Госдума и «Единая Россия» не отреагируют должным образом, мы опять войдем в бюджет, который не позволит стране выбраться из системного кризиса», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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