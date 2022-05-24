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Вторник, 24 мая 2022, 14:35 мск

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Госдума запретила водителям с судимостями управлять такси и общественным транспортом

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении поправки в законодательство, которые предполагают запрет на управление транспортными средствами, используемыми для пассажирских перевозок в городском транспорте и такси, лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость либо подвергающимися уголовному преследованию по ряду статей УК РФ.

Речь идет о совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. «К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества», – говорится в тексте поправок, которые вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Также граждане с такой биографией не смогут быть водителями автобусов, трамваев, троллейбусов и управлять поездами метрополитена, – уточнили в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, в соответствии с поправками, водителей, подозреваемых в совершении данных преступлений, работодатель при наличии соответствующей информации от правоохранительных органов обязан будет отстранить от работы на весь период уголовного производства.

Переходными положениями закона устанавливается обязанность работников в срок до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости. Эта норма касается не только водителей-россиян, но и граждан стран – членов ЕАЭС. Они должны будут предоставить справку об отсутствии судимости у себя на родине с ее переводом на русский язык. В случае отсутствия справки трудовой договор с такими водителями будет подлежать расторжению.

Кроме того, устанавливается запрет на перевозки непосредственно индивидуальным предпринимателем в случае наличия у него неснятой или непогашенной судимости.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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