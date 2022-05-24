«Возмущает…» В Госдуме предложили не выплачивать госдолг РФ до «разморозки» активов ЦБ

Нижняя палата российского парламента изучит возможность невыплаты внешнего долга РФ недружественным странам, пока не будут «разморожены» активы ЦБ РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение профильным комитетам дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На проблему в начале пленарного заседания Госдумы обратил внимание депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Мы слышим, что недружественные страны объявили нам более 10 тысяч санкций, если верить некоторой информации. В то же время наших избирателей возмущает, что мы продолжаем выполнять свои долговые обязательства, в то время как заморожены наши золотовалютные резервы и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния», – подчеркнул парламентарий, предложив запросить в Минфине и Центробанке РФ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами.

«На 1 января 22-го года совокупный внешний долг наш был 478 млрд (долларов). Нам надо прекратить просто платить совокупный долг, пока не возместят замороженные наши активы. Думаю, что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов», – пояснил Коломейцев.

Комментируя это предложение, Володин поручил профильным комитетам изучить тему и «вместе с вами внести предложения по этому вопросу».

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Мария Соколова

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