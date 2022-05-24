«Угомонить тех, кто в 80 милях…» В Госдуме предложили построить на Кубе санаторно-курортные базы Минобороны РФ

Взаимовыгодной поддержкой Кубы со стороны России может стать отдых наших военных на ее курортах, что угомонит соседние США. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, в нынешних условиях такие действия принесут гораздо больший результат для начала переговоров между Москвой и коллективным Западом.

«Нужно в срочном порядке рассмотреть возможность поддержки Кубы. Когда мы видим, что США десятками млрд долларов финансируют пронацизм, то наши ответные действия должны быть соразмерными, в том числе этой поддержки. Это принесет нам гораздо больший результат, чтобы посадить за стол переговоров прежде всего вот этих «ястребов» из США, Европы, НАТО», – пояснил Нилов.

При этом парламентарий предложил уходить от советского наследия в поддержке Кубы – «выдавать кредиты мощнейшие и прощать их». «Давайте предложим Кубе, уверен, они согласятся на это, чтобы на средства РФ, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», – отметил он.

Депутат обратил внимание, что такие санатории помогут не только «восстановлению и лечению, в том числе, бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья. «Плюсом еще, вот эти санаторно-курортные базы для Минобороны могут послужить и другую роль, чтобы угомонить тех, кто там недалеко в 80 милях от Кубы. Поэтому нужно рассмотреть вопрос более полномасштабной помощи, но взаимовыгодной для Кубы и для России», – заключил Нилов.

Сегодня Госдума ратифицировала протоколы, которые вносят изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения по поставкам энергоносителей из РФ.

Москва, Мария Соколова

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