Госдума одобрила усиление защиты персональных данных россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает дополнительные меры по защите персональных данных россиян. Документ, в частности, обяжет операторов персональных данных незамедлительно сообщать в уполномоченные органы обо всех кибератаках и утечках.

Кроме того, с 30 до 10 дней сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по проблемам, связанным с незаконной обработкой персональных данных. Также устанавливается прямой запрет отказывать гражданам в оказании услуг, если они не готовы предоставить свои персональные данные (в т.ч. биометрические), даже в случае их необходимости. Одновременно вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, документ также совершенствует порядок трансграничной передачи персональных данных. «При трансграничной передаче данных определяющим является не организационно-правовая форма получателя, а его нахождение на территории иностранного государства. Устанавливается обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. В исключительных случаях – при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя – такая передача может быть ограничена по решению уполномоченного органа власти», – уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем документ предполагает введение экстерриториальности применения российского законодательства о персональных данных и возможность вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории других государств.

В законопроекте также оговаривается, что персональные данные из ЕГРН могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия собственника объекта.

Стоит отметить, что сегодня же Госдума одобрила в окончательном чтении проект закона, который призван пресечь практику принудительного сбора продавцами персональных данных потребителей. В частности, за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные, вводится административная ответственность. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В апреле Госдума приняла базовый закон, которым установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует. Кроме того, в законе «О защите прав потребителей» был закреплен перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя. К таким условиям отнесены, например, оказание дополнительных услуг за плату без согласия, ограничение права выбора способа и формы оплаты. С 1 сентября 2022 года будет введена административная ответственность за нарушение этих положений базового закона.

Москва, Светлана Антонова

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