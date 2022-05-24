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Вторник, 24 мая 2022, 17:58 мск

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«Произвол, переходящий в беспредел»: в Госдуме заявили, что Роспотребнадзор не исполняет решения Верховного суда

В России произвол некоторых органов исполнительной власти, в том числе Роспотребнадзора, переходит в беспредел. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин при рассмотрении поправок в законы, касающиеся побочных продуктов животноводства. По его словам, нет гарантий исполнения этими органами принятых парламентом документов, если не исполняются даже решения Верховного суда.

«Этот закон по сути дела приходится принимать, потому что Роспотребнадзор игнорирует решение даже Верховного суда… Коллеги, нам нужно что-то делать с произволом некоторых органов исполнительной власти, переходящие в беспредел», – заявил парламентарий.

При этом Делягин обратил внимание, что нет гарантий, что новый закон будет исполняться органами власти. «Мы сейчас закон примем, но где гарантия, что органы, которые игнорируют решение Верховного суда, не будут точно также игнорировать наши законы… Было бы очень правильно тщательно рассмотреть характер деятельности некоторых органов исполнительной власти, которые игнорируют решения судов…» – заключил Делягин.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект по использованию побочных продуктов животноводства, в том числе навоза и помета, исключив их из сферы регулирования отходов производства и потребления.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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