Госдума разрешила Генпрокуратуре оперативно закрывать СМИ за распространение недостоверной информации

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о лишении регистрации изданий и отзыв лицензий на теле- радиовещание за распространение недостоверной общественно-значимой информации, а также о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом.

В частности, документ предоставляет Генеральному прокурору РФ или его заместителям право в случае выявления недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России изданий этой страны. Как пояснили авторы законопроекта, «тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации».

В то же время законопроект наделяет Генерального прокурора РФ или его заместителей исключительным правом на признание регистрации средства массовой информации недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения СМИ и вещателем противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, также работа соответствующих изданий может быть прекращена в случае распространения ими информации, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил РФ или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против внесудебной блокировки СМИ за распространение недостоверной информации. По его оценке, причин для такого нововведения нет.

«Я не вижу критических моментов, которые побуждали бы принять то решение, о котором мы говорим. Существующих инструментов для регулирования деятельности СМИ достаточно», – подчеркнул Фадеев в интервью РИА «Новости».

При этом глава СПЧ уточнял, что профильная комиссия Совета дала негативное заключение к документу. «Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов рассматривала этот законопроект и отнеслась к нему критически. Совет в целом не обсуждал этот вопрос, но профильная комиссия вынесла негативное заключение по этому законопроекту», – отмечал Фадеев.

Москва, Светлана Антонова

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