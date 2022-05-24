«Тот самый топор?» Закон об оперативном закрытии СМИ за фейки может стать инструментом для запрета неугодных изданий

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта об оперативном лишении СМИ регистрации и отзыве лицензий на теле- радиовещание представители фракции КПРФ выступили резко против такого нововведения. По их оценке, эта инициатива может стать инструментом для закрытия неугодных власти изданий.

В частности, депутат Николай Осадчий обратил внимание, что издание может «нарушить законодательство неумышленно». При этом еще один парламентарий от КПРФ Алексей Куринный усомнился в необходимости игнорирования судебного порядка. «Все отдается в руки прокурору. Мы не исключаем политически мотивированного давления не только на иностранные сми, но и, например, на партийные сми, если поступит там соответствующее указание. Я не прогнозирую, но потенциально это возможно. Открытый судебный процесс от этого бы защитил», – подчеркнул он.

Депутат от КПРФ Нина Останина со своей стороны отметила неточность критериев, по которым предусмотрено закрытие СМИ. «Под массовым нарушением общественного порядка правоохранительные органы признали встречи с депутатами по поводу защиты Троицкого леса, встречи с депутатами прошедшим летом, когда речь шла о протестах против вакцинации. В этой части насколько защищены будут СМИ российские, или этот закон по сути дела тот самый топор, который закроет эти СМИ, которые до сегодняшнего дня занимали какую-то независимую, самостоятельную от власти позицию?» – задалась вопросом Останина.

В ответ разработчики документа заявили о готовности обсудить все неопределенности в поправках ко второму чтению.

В итоге большинством голосов при четырех воздержавшихся в первом чтении был принят законопроект, позволяющий руководству Генпрокуратуры РФ лишать издания регистрации и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения фейков, в том числе о российских военных, и призывов к санкциям.

Москва, Мария Соколова

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