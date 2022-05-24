Укрепление рубля: Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

Сегодня Банк России вновь понизил официальные курсы американской и европейской валюты. Завтра, 25 мая, доллар будет стоить 56,9690 рубля, что почти на 68 копеек дешевле, чем накануне. Евро официально подешевел почти на 1,5 рубля – до 58,8705.

Стоит отметить, что сегодня в ходе биржевых торгов российская валюта обновила многолетние максимумы. Доллар в моменте продавался по 56,26 рубля, евро – по 58,16 рубля. К 17:14 мск биржевой курс «американца» колебался около отметки 56,64 рубля, «европейца» – вблизи 58,50.

Как отмечают аналитики, на валютном рынке усиливается дисбаланс в связи с пиком налоговых платежей, когда экспортеры в массовом порядке продают валютную выручку.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»