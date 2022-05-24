«Боюсь за страну»: в Госдуме обвинили правительство РФ в затягивании с принятием важных решений

Правительство РФ не принимает своевременных антикризисных мер, что внушает опасения за будущее страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня при рассмотрении проекта закона о введении внешней администрации по управлению компаниями, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин после объявления западных санкций. По оценке парламентария, при нынешней системе управления России не удастся выйти из кризиса.

«Как я понимаю президента, его высказывание по «пятой колонне» и неадекватности принимаемых решений... Разве депутаты должны вносить такой закон?.. Сегодня у нас «Сбербанк»… 80 млн наших вкладчиков в «Сбербанке», в котором 46% (акционеров) американских и английских, 3% еще – не понять кто, возможно, двойные. Посмотрите «Роснефть», «Газпром»… Мы сегодня в таком двойственном положении, что нам в принципе, с моей точки зрения, Минэкономразвитию и правительству надо не законы о публичной власти, а первое, что надо делать, менять систему управления, переходить на отраслевое управление, чтобы у проблемы появилась фамилия-имя-отчество», – сказал Коломейцев.

По его мнению, при нынешней системе Россия будет оставаться в состоянии кризиса. «В такой ситуации, как сейчас, я даже боюсь за страну, потому что не принимаются своевременно необходимые решения. Нас со всех сторон «шманают», золотовалютные резервы забрали, частные капиталы на триллион, по некоторым данным, заморозили. А мы – священная частная собственность, как бы чего не вышло… Напоминаю – 24 трлн розницы принадлежит международным торговым сетям, многие из которых уже тоже смотались или уже в таком подвешенном состоянии», – констатировал он.

«Многие крупные предприятия, имея жирок небольшой на 2 месяца, раньше времени отправили (трудовые коллективы) в сезонные отпуска. Нас не должна расслаблять ситуация, что у нас 300 тысяч безработных. Я вас уверяю, через 2 месяца будут миллионы с такими подходами. Я просто не понимаю правительство и Минэкономразвития. Вы должны с Торгово-промышленной палатой, министерством промышленности денно и нощно работать по отраслям, не по разговорам об импортозамещении, а вот – это перестали поставлять, как наладить его производство здесь, кто за это будет отвечать и сколько на это надо дать связанного кредита. Иначе ничего не будет. Под проценты вашего ЦБ – ничего, никакого импортозамещения сделать невозможно. Можно разорить даже то, что работает. Поэтому, с нашей точки зрения, этот закон как мертвому припарка. Он не решит ни одной проблемы», – подчеркнул депутат.

При этом Коломейцев подчеркнул, что правительству пора начать национализацию предприятий с иностранным капиталом. «Нам надо перестать бояться слова национализация. Германия, Австрия, многие другие страны – в один день (национализировали). Почему наше правительство боится? Зеркальные меры… вот рот заткнуть зеркально сразу принимаем – и чужим, и своим. Как только решить вопрос – а вот как-бы чего не вышло, и где он – этот, что будет решать. И самое страшное... Вот вы введете внешнее управление. Назовите мне орган, который кадры найдет для внешнего управления. У нас же первично разрушители в лице Чубайса и компании – они сделали сначала Агентство по оздоровлению и банкротству. Потом оздоровление убрали, оставили одно банкротство. Потом сделали, что арбитражный управляющий мог с 20-ю предприятиями заниматься распродажей ликвидной собственности. Я их называю экономической тлей. Что, вы этой экономической тле поручите управлять тем, что работает? Да они же не знают, как это делать», – подчеркнул парламентарий.

«Здесь необходимо в корне менять сам подход. Вот мне кажется, что и правительство, и многие в зале думают, что завтра что-то произойдет и все вернется на круги своя. Не вернется! Будет только ухудшаться, будет ужесточаться… Чем раньше поймем и начнем принимать не глаза замазывающие, а реальные меры, – тогда начнем оздоравливать. Это будет тяжело, надо многих будет поменять. Но если вы это не осознаете, нас разгромят в пух и прах. Они ж не в шутку, они объединились реально. Они 10 тысяч санкций реально ввели, а мы думаем – вводить против них или не вводить», – обратил внимание Коломейцев.

«Мы вам предлагали при внесении поправок в Конституцию запретить занимать государственные должности людям, имеющим имущество там (за рубежом). Куда 8 вице-премьеров уехало? Благодаря вам уехало к своему имуществу. Поэтому необходимо вносить срочно поправки. Но в первую очередь Минэкономразвития, вместо закона о публичной власти, должно представить закон о возвращении мобилизационной экономики и структуры управления страной, народно-хозяйственным комплексом. Без этого ничего не будет. И комитету правильней было такой закон рассматривать, а не что-то там где-то... Мы эти ваши потуги поддержим, но они бессмысленны», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин. Решение по ним будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ. Переход к внешнему управлению будет проходить по решению суда. При этом у иностранных собственников сохранится возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций.

Предполагается, что внешняя администрация будет назначаться на срок до 18 месяцев с возможностью досрочно прекратить полномочия при обращении акционеров, владеющих более 50% акций, об устранении оснований для назначения внешней администрации. Также поводом для прекращения ее полномочий могут стать ликвидация или банкротство организации.

Москва, Мария Соколова

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