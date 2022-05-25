«Санкции не так страшны, как надзорные органы»: в Госдуме снова обратили внимание на саботаж поручений Путина

Ряд контрольно-надзорных органов работает против интересов России, игнорируя решения главы государства и здравый смысл. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, некоторые действия местных властей и контролеров делают бессмысленными меры господдержки предпринимателей.

«У нас в стране 50, даже больше, контрольно-надзорных органов. У меня возникает вопрос: насколько они исполняют решение президента об импортозамещении, развитии производства?» – отметил Казанков.

Парламентарий привел несколько примеров, которые, по его мнению, «не согласуются с логикой». «Путин объявил, должно быть импортозамещение в стране. Производитель в Мари-Эл начал производить газированную воду. Местный ФАС возбудился на отечественного производителя – ему показалось, что этикетка одного из напитков похожа на «Фанту» компании «Кока-Кола» и подал в суд, чтобы взыскать деньги – четверть миллиона рублей с российского производителя, защищая иностранную компанию. Что это за импортозамещение? Не могу понять», – пояснил Казанков.

Также депутат рассказал о случае в одном из крестьянских хозяйств, постройки которого оказались за пределами выделенных ему участков. «Раньше карты определялись по бумаге. А потом мы здесь из бюджета надзорным органам дали деньги, чтобы они могли через спутник определить ровные границы. Выяснилось, что совхоз «Звенигородский» построил часть свинарников с нарушением, и телятники. Есть два пути решения проблемы. Первый – обязать предприятия взять в аренду с обременением эти участки земельные, и заставить выкупить. Но надзорные органы решили выбрать второй, то есть – снести 30 свинарников, 26 телятников, и вернуть земли в первоначальное состояние. А там и местные жители, и через космос-снимки видно, раньше были болота. Надо убить 80 тысяч свиней, 27 тысяч крупного рогатого скота. Тысячи людей будут безработными. И будет у нас болото в России», – констатировал Казанков.

«Я сам по образованию врач-невролог, и не могу понять, как человек одним ухом слышит – продовольственная безопасность, другим слышит – развитие производства и трансформируется – давайте в России вернем болота. Я считаю, что он работает явно не на нашу страну. У меня огромные сомнения… Это ли целевое использование бюджетных денег... Напоминаю, все они получают деньги с нашего бюджета», – подчеркнул он.

Парламентарий также обратил внимание на действия местных властей в регионах, которые идут вразрез с мерами поддержки малого и среднего бизнеса. «Почему-то мэры городов решили, что у предпринимателей должны вывески быть такие, чтобы каждая буковка светилась отдельно. Мы в Госдуме только за этот год приняли три пакета поддержки малого и среднего бизнеса, потому что треть из них работает в убыток. У них огромные кредиты, и поэтому они заменить вывески не могут. Замена эта стоит 120-200 тысяч. Поэтому муниципалы приходят и штрафуют их на 100 минимум тысяч. Не понимаю, нам нужно сохранять развивать производство или буковки светящиеся во главе ставить?», – отметил депутат.

«У меня возникает сомнение, на ту ли страну работают наши надзорные органы? Есть такое мнение, что эти западные санкции не так страшны, как наши российские надзорные контролирующие органы. Тогда пусть и финансирует их не российский бюджет, а Госдеп США», – заключил Казанков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»