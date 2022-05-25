В Госдуме поставили вопрос об эффективности Счетной палаты России

Для повышения эффективности работы Счетной палаты России должны быть введены ключевые показатели ее эффективности. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев по итогам отчета главы Счетной палаты Алексея Кудрина о работе своего ведомства за прошлый год. По мнению парламентария, аудитору необходимо расширить оценку принимаемых правительством мер и усилить реагирование на недостатки.

«Счетная палата главный инструмент по парламентскому контролю в руках Госдумы, наше сверхзвуковое оружие по поражению взяточников, воров и коррупционеров в органах госвласти. Вот от того, как мы настроим работу палаты, будет зависеть, будет ли это оружие гиперзвуковым или будет оно каким-то аналоговым», – подчеркнул Гусев.

В этой связи парламентарий внес предложение ввести «ключевые показатели эффективности или QPI, или КПД» для Счетной палаты, которые есть у министерств, губернаторов, у депутатов Госдумы. «Что это могут быть за показатели? Ну, во-первых, количество возвращенных денег в казну. За прошлый год Счетная палата 5 млрд вернула, притом, что бюджет самой Счетной палаты 4,9 млрд. Второй показатель может быть доведение результатов проверок Счетной палаты до логического конца. Или как говорит наш президент – где посадки? Предлагаю поручить комитету по контролю разработать такие показатели эффективности и принять их Госдумой», – отметил он.

Также депутат обратил внимание, что разработанный Счетной палатой прогноз социально-экономического развития в условиях санкций не включает никаких конкретных предложений. «Это важно. Если прогнозируется падение экономики на 10%, то нужны предложения. Поэтому предлагаем поручить Счетной палате разработать такие антисанкционные меры, и предложить их в месячный срок на рассмотрение Госдумы», – заявил Гусев.

В то же время парламентарий обратил внимание на необходимость оценки уже принятых Госдумой и правительством антикризисным мер, которые утверждались в укоренном порядке. «Принимали их быстро, потому что того требовало время. Вопрос – те меры, которые мы приняли вместе с правительством, они как отразились на экономике, они как сработали, эффективно или нет? Уверен, что здесь есть, что подкорректировать», – пояснил он.

В числе других важных направлений депутат назвал закупки у взаимозависимых лиц без проведения конкурсных процедур. «Минфин говорит о том, что практика существенно растет. А насколько это эффективно? Есть потери в экономике? Экономически это оправдано или нет, и что здесь нужно подкорректировать? Считаем правильным поручить Счетной палате сделать… анализ эффективности этих закупок», – подчеркнул депутат.

«Если эти меры будут приняты, то Счетная палата будет более точным, более поражающим недостатки нашей финансовой системы оружием и это отразится на жизни всей нашей страны», – заключил Гусев.

Комментируя это выступление, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету изучить все предложения, тем более что многие требуют «законодательной правки». «Вы по сути хорошо заметили, что у нас оценка есть и депутатского корпуса, на выборах граждане дают. Мы устанавливаем оценочные показатели председателям комитетов, в правительстве они тоже существуют, в отношении губернаторов тоже существуют, поэтому правильно было бы, изучив вопрос, возможно выступить с межфракционной инициативой, основанной на вашем предложении», – отметил Володин.

Согласно принятому Госдумой по итогам отчета Счетной палаты постановления, все озвученные предложения будут изучены профильным комитетом и лягут в основу дорожной карты, которую планируют разработать до 1 июля.

Москва, Мария Соколова

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