«Где деньги? Где результат?» В Госдуме оценили отчет СП по коррупции, проваленному импортозамещению и льготам нефтянке

Счетной палате России необходимо проверить, куда делись деньги, которые много лет выделялись на программы импортозамещения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента по итогам отчета главы Счетной палаты Алексея Кудрина о работе своего ведомства за прошлый год. По мнению парламентария, сейчас именно неэффективность бюджетных расходов и коррупция остаются главными проблемами.

«Сегодня мы услышали немало фактов и цифр, подтверждающих, что борьба с коррупцией при исполнении бюджета еще далека до завершения. Проблема в том, что мы эти цифры слышим уже многие годы. Каждый год Счетная палата находит нарушения на десятки миллиардов рублей, неэффективности – на сотни миллиардов. Уже несколько лет палата поднимает проблемы неосвоения средств на строительство социальных объектов – сотни больниц, школ, детсадов, которые либо сдаются в эксплуатацию невовремя, либо не сдаются вовсе. А в целом, это триллион рублей, который не осваивается уже несколько лет подряд», – констатировал Щапов.

Вместе с тем депутат обратил внимание Счетной палаты на эффективность мер поддержки нефтяной отрасли. «Скорее всего, придется оптимизировать целые блоки бюджетных расходов и расходов. Мы ждем от аудиторов палаты предельно беспристрастного и жесткого анализа бюджета, а также совершенно нового взгляда и на источники дохода бюджета, в первую очередь, от нефтегазовой отрасли. Мы видим, что ситуация сейчас сложная. Падает добыча, продажи, есть проблемы с поставками оборудования. При этом мы, законодатели, за последние годы выдали триллионы рублей налогов и льгот отрасли. Они должны были пойти на инвестиции, укрепление материально-технической базы, разработку новых месторождений. Но где результат? Где эффект от налогового маневра, от демпфера и других мер, которые были предприняты для стабилизации, в том числе и доходов бюджета. Нужно, чтобы Счетная палата проанализировала эффективность мер поддержки отрасли, прежде чем принять решение о коррекции налогообложения», – подчеркнул он.

Еще более критичным, по мнению Щапова, является проблема импортозамещения. «Много лет страна вкладывала сотни миллиардов рублей, а сейчас, Алексей Леонидович (Кудрин), вы говорите, что два года уйдет только на первый этап перестройки экономики, потом еще придется перестраиваться в течение многих лет, и чтобы заместить многие импортные товары, необходимо разработать новые технологии и построить новые предприятия. Вопрос – если нам только предстоит это сделать, то где результат отложенных денег? Где сами деньги? Нам нужна самая комплексная и глубокая проверка в этой сфере, и мы ждем этого от Счетной палаты», – заявил парламентарий.

Также депутат обратил внимание на ситуацию с «заморозкой» российских золотовалютных резервов. «Нужен детальный аудит действий Минфина и Центробанка в сфере формирования резервов. 300 из 643 млрд долларов заморожены… Нам важно понять, почему мы оказались в такой ситуации. Кто за это несет ответственность и что мы должны сделать в будущем, чтоб не повторить этих ошибок?» – сказал он.

Кроме того, как считает парламентарий, план работы Счетной палаты не во всем соответствует вызовам сегодняшнего дня. «Вызывает сомнение ряд запланированных мероприятий или их отсутствие. Например, не очень понятно, зачем проводить контрольные мероприятия в сфере устойчивого развития и прочих. В изменившейся ситуации, это уже неактуальное направление. Нам нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. При этом мы не увидели никаких мероприятий по анализу пенсионной реформы, а это важно делать в ежегодном режиме. Мы должны понимать последствия этой реформы», – подытожил Щапов.

Москва, Мария Соколова

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