Снижение ключевой ставки ослабило рубль: доллар и евро резко подорожали

Сегодня после снижения Банком России ключевой ставки возобновился рост курсов американской и европейской валют. На Мосбирже доллар стал дороже 63 рублей, евро – превысил отметку в 66 рублей.

В ходе биржевых торгов около 13:00 курс «американца» в моменте достигал 63,92 рубля, «европейца» – 66,65. Эти уровни значительно превышают официальные курсы валют, установленные на сегодня.

Напомним, официальный курс доллара составляет 56,2996, евро – 57,9210.

Ранее сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 14% до 11%.

Москва, Светлана Антонова

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