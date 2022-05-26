российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 17:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Официальный курс доллара вырос почти на 5,5 рублей, евро – на 6,5

Банк России резко повысил официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подорожал сразу на 5,5 рублей, евро – почти на 6,5.

Согласно решению регулятора, завтра, 27 мая, «американец» будет стоить 62,0495 рубля, «европеец» – 64,4392.

Как сообщал «Новый День», сегодня российская национальная валюта стремительно подешевела по отношению к доллару и евро после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14 до 11%. В ходе биржевых торгов «американец» достигал отметки 64,58 рубля, «европеец» – 68,6475.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Снижение ключевой ставки ослабило рубль: доллар и евро резко подорожали / Биржевой курс рубля обновил максимумы к доллару и евро / Укрепление рубля: Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро / Доллар на Мосбирже опустился до четырехлетнего минимума / ЦБ начал тайно скупать валюту у экспортеров с целью сдержать укрепление рубля / Ждем коррекцию: сильное укрепление рубля ударит по госбюджету / Рекордное укрепление: биржевой курс доллара обвалился до 57 рублей / Укрепление рубля пока ничего не гарантирует: снижение розничных цен в России под большим вопросом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,