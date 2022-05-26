Официальный курс доллара вырос почти на 5,5 рублей, евро – на 6,5

Банк России резко повысил официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подорожал сразу на 5,5 рублей, евро – почти на 6,5.

Согласно решению регулятора, завтра, 27 мая, «американец» будет стоить 62,0495 рубля, «европеец» – 64,4392.

Как сообщал «Новый День», сегодня российская национальная валюта стремительно подешевела по отношению к доллару и евро после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14 до 11%. В ходе биржевых торгов «американец» достигал отметки 64,58 рубля, «европеец» – 68,6475.

Москва, Светлана Антонова

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