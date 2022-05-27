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Пятница, 27 мая 2022, 17:43 мск

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Плюс почти 10 рублей за два дня: Банк России снова серьезно повысил курсы доллара и евро

Банк России вновь заметно повысил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник. Согласно решению регулятора, американская и европейская валюты подорожали еще более чем на 4 рубля. За последние два дня повышение в общей сложности составило почти 10 рублей.

«Американец» официально будет стоить 66,4029 рубля, евро – 69,4353.

Стоит отметить, что сегодня на биржевых торгах курсы западных валют поднимались еще более существенно. «Американец» на максимуме продавался по 67,4950 рубля, евро – по 71,6975.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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