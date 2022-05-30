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Понедельник, 30 мая 2022, 16:34 мск

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Доллар и евро снова резко подешевели

Сегодня американская и европейская валюты новь резко подешевели по отношению к рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Мосбирже доллар по сравнению с официальным курсом упал в цене почти на 5 рублей, евро – на 7.

В ходе биржевых торгов «американец» в моменте продавался по 61,025 рубля, «европеец» – по 62,5525. К 16:00 курс доллара колебался около отметки 61,4 рубля, евро – вблизи уровня 63,3.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 66,4029 рубля, евро – 69,4353.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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