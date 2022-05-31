«Империя лжи»: как США манипулируют человечеством

Россия сделала первый шаг к прекращению гегемонии США в информационной сфере, выйдя из меморандума, подписанного в 1998 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом сенатор подчеркнул, что диктатура Вашингтона позволяет манипулировать почти всеми жителями планеты.

«Ведомый США коллективный Запад, наследники колонизаторов-работорговцев относятся к большинству человечества не как к равным себе, а так же, как их деды и прадеды относились к прежним поколениям жителей большой Евразии, Африки, Латинской Америки. Они, по сути, сходны в нынешних цивилизационных подходах к другим народам с такими одиозными персонажами трагической истории 20-го века, как, допустим, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. На самом деле одного порядка вещи совершенно. Но реалии 21-го века заставляют продолжателей неонацистских концепций избранных наций, помимо силы оружия и экономического диктата, жестко и цинично применять подконтрольные им СМИ, соцсети, возможности индустрии массовой культуры», – пояснил Климов.

Сенатор обратил внимание, что информационный колониализм, который влияет на сознание «сотен миллионов землян», начался не сегодня – «империя лжи» возникла не вдруг. «Один из родоначальников ЦРУ, директор штаба политического планирования Госдепа США Джордж Фрост Кеннан, выступая 70 лет назад в национальной военной академии США, ввел понятие необходимой лжи в качестве существенной составляющей американской послевоенной дипломатии. То есть, необходимая ложь была поставлена во главу угла всего того, что делали США на международной арене с 1945 года», – констатировал он.

«Небезызвестный Збигнев Бжезинский (американский политолог) описывал суть той самой американской дипломатии на рубеже веков следующим образом, цитата – на протяжении последних 60 лет Америка играла столь кардинальную роль в мировых делах, что в настоящее время как европейские, так и азиатские государства едва ли могут думать о заключении каких-либо международных договоренностей, не подразумевающих тем или иным образом политическое участие Америки. То есть, ничего делать нельзя, если там нет США», – отметил сенатор.

Климов привел еще ряд цитат политиков США, которые подтверждают главную цель Вашингтона – контроль и манипуляция жителями всей планеты. «Общая задача по глобальному контролю Вашингтоном остального человечества его (Бжезинского) коллега Уолтер Рассел Мид обозначил как, цитата – гегемония, основанная на том, что мировой порядок, поддерживаемый США, был признан необратимым и неизбежным», – сказал он.

«Когда словами американского общественно-политического деятеля, республиканца Патрика Джозефа Бьюкенена, цитата – масс-медиа Америки превратились в осадное орудие войны культур и самое надежное средство оболванивания молодых. Ранее другой американец социолог и исследователь СМИ Герберт Шиллер определил наличие тесной и тайной взаимосвязи между высшими деловыми кругами, военными и правительством и так называемыми майнд-менеджерс – это манипуляторы сознанием, если перевести дословно, ведущими СМИ США. Это с одной стороны, а с другой, цель – контроль и манипуляция умами как внутри страны, так и за ее пределами», – подчеркнул он.

Кроме того, сенатор обратил внимание на созданный в США еще в 1944 году Совет управляющих вещанием (BBG), который охватывает все основные формы глобального распространения информации, и включает все ведущие СМИ Запада. «Именно со ссылкой на них информация, а нередко и грубая деинформация ретранслируются национальными СМИ большинства других государств мира – практически всеми, включая, увы, не только соседние с нами страны, но и российские издания, тем более – наши соцсети. Для этой же деструктивной работы активно привлекаются проамериканские «фабрики мысли». В самих США таковых около двух тысяч или примерно треть от общемирового количества разнообразных экспертных центров. У союзников США в континентальной Европе чуть поменьше, примерно одна четверть, а есть еще Великобритания, Япония, Австралия. То есть, в целом у коллективного Запада, где проживает менее одной восьмой человечества, порядка двух третей подобных центров», – отметил он.

В этой связи сенатор подчеркнул важность того, что со вчерашнего дня РФ вышла из российско-американского меморандума о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образовании, СМИ от 2 сентября 1998 года. «Вот он и регламентировал то, как наших журналистов, работников культуры и прочих гуманитариев вовлекать вот в это самое американское «диво». Заметьте, подписано было 2 сентября 98-го года. А в августе 98-го произошел дефолт, когда в течение нескольких дней рубль обвалился в 3,5 раза, когда наша страна оказалась абсолютно безоружной перед вот этой самой «империей лжи»… И таких документов еще немало. Причем, они не только в России принимались, но и со всеми другими странами нечто подобное происходило», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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