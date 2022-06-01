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Среда, 1 июня 2022, 17:48 мск

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ЦИК России принял решение о депутатском мандате Жириновского

Центральная избирательная комиссия России передал вакантный депутатский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов Андрею Свинцову.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы восьмого созыва Владимира Жириновского вакантный мандат передан Андрею Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР (№1, региональная группа №41)», – говорится в сообщении комиссии.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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