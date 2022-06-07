Иноагентом может стать каждый – даже Менделеев: в Госдуме оценили новый законопроект

Новый законопроект об иностранных агентах создает условия для применения его к любому гражданину России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, на котором планируется рассмотреть этот документ. По ее оценке, отсутствие четких формулировок создаст много проблем, особенно в сфере образования и науки.

«Буквально через три чтения мы все с вами станем иностранными агентами, потому что учили химию в школе. А все потому, что Дмитрий Иванович Менделеев со своими командировками заграничными абсолютно точно подвергался иностранному убеждению и влиянию, был членом самых разных научных сообществ и получал научно-техническую поддержку. И в общем-то потом, в перерывах между своими открытиями уже на Родине подвергал этому самому влиянию жителей нашей страны, что значит подвергал и нас, потому что мы с вами со всеми его трудами знакомы. Кажется, что это абсурд и смешно, и немножко грустно… И я намеренно утрирую эту ситуацию, но она очень сильно иллюстрирует, с какой опасностью мы сталкиваемся с новым законопроектом об иностранных агентах», – пояснила Горячева.

Парламентарий обратила внимание, что даже в доработанной версии законопроект «открывает огромное количество проблем и брешей в сфере образования и науки». «Что такое иностранное влияние – никто не поясняет. Фактически, если ты, организация, любой человек, который ведет общение с иностранцами даже в соцсетях, тебя уже можно признать иностранным агентом. И другие формулировки конкретикой тоже не отличаются, потому что иностранное влияние – это и убеждение, и оказание научно-технической поддержки, и оказания организационно-методической помощи, и самое интересное – это иные формы. И вот эти самые иные формы в один вечер пятницы определяет в общем-то Минюст и может присвоить гражданину этот статус», – подчеркнула Горячева.

«По новым широким трактовкам законопроекта, наличие иностранного образования, иностранной ученой степени, опыта работы в иностранном университете может стать основанием для признания иностранным агентом. И хочу уточнить, что мы говорим не только о тех, кто работает в Европе. Вообще-то иностранными государствами являются и Казахстан, и Белоруссия, и Китай», – констатировала депутат.

При этом парламентарий подчеркнула недопустимость того, что законопроект предусматривает присвоение статуса иноагента без ознакомления гражданина с основанием для этого и во внесудебном порядке. «Люди должны видеть, что закон им помогает и применяется только против тех, кто действует в интересах других государств, которые направляют свои интересы против России… Нам сейчас особенно важно наших граждан поддержать, а не искать в них врагов», – заключила Горячева.

Москва, Мария Соколова

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