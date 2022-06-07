«Все это плохо»: в России запреты и ограничения становятся государственной философией

В России запреты и ограничения становятся государственной философией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, сколько ни говори «свобода», проблем меньше не становится.

«Свобода важна для многих в стране, но в последние дни ее становится ощутимо мало. Говорю не только про гражданские свободы. Говорю про бизнес, когда объявили свободу предпринимательства, но остались десятки тысяч предписаний надзорных ведомств: 100 тысяч нормативных актов у Роструда, 5 тысяч – у Роспотребнадзора, 4 тысячи – у МЧС. Говорю про медиа, когда закрываются соцсети и независимые СМИ. Запреты и ограничения становятся государственной философией. Все это плохо», – подчеркнул Демин.

Парламентарий также обратил внимание, что для деловой инициативы одного желания мало – нужна помощь от государства, тем более, в нынешних условиях. «Сколько ни говори свобода, налоги от этого ниже не становятся, кредиты не дешевеют, барьеры не исчезают. России нужно обновиться, чтобы победить. Никто не подарит нам свободу от импортной зависимости. Ее можем отвоевать только мы сами. И сделать это нужно сейчас, пока окно возможностей еще открыто. Государство должно помочь людям реализовать свои таланты. Только так мы сможем разорвать паутину санкций», – считает Демин.

При этом депутат отметил абсурдность некоторых ограничений, приведя в пример действующие до сих пор ограничения Всемирной организации здравоохранения, которая, по его мнению, работает в угоду «большой фармы». «Уже полгода, как прошла эпидемия Covid, а во многих регионах (РФ) до сих пор людей заставляют носить маски, даже штрафуют за них», – заявил он.

«Призываю вас, коллеги, в пылу борьбы с противником не начать действовать его же методами. Нам нужна такая победа, при которой мы станем жить лучше, а не хуже. Мы готовы идти на трудности, но при понимании, что в будущем они принесут счастье. Образ Северной Кореи для России не близок», – заключил Демин.

Москва, Мария Соколова

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