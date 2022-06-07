В Госдуме раскритиковали правительство РФ: действует по старому сценарию, провоцируя рост цен

Правительство РФ действует в устаревшей парадигме, провоцируя своими решениями новое повышение цен на этот раз на газ. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, комментируя планы повышения цен на «голубое топливо» для промышленности и населения. Как считает политик, в нынешней ситуации есть все основания принимать решения о снижении внутренних цен на энергоносители.

В частности, ФАС предлагает повысить оптовые цены на газ для промышленности на 5% с 1 июля. Для населения предполагается повышение на 3%. Индексация предлагается в соответствии с прогнозом Минэкономики РФ от сентября прошлого года.

«В повышении цен ФАС руководствуется устаревшим прогнозом, притом что ситуация с тех пор кардинально изменилась. Западные санкции привели к ограничениям экспорта и в то же время скачку цен на энергоресурсы. Сложилась уникальная ситуация, когда при сокращении поставок мы все равно зарабатываем больше, государство и экспортеры получают рекордные прибыли. В этих условиях нужно забыть о плановых индексациях и, наоборот, удешевлять энергоресурсы для внутреннего потребителя, тем самым помогая населению и своей экономике», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что соответствующие предложения его партия направляла в правительство в рамках разработанных партией пакетов антикризисных мер. «Мы не раз предлагали: давайте снизим цены на газ и топливо для наших производственных предприятий, для грузоперевозчиков, для граждан, которым сегодня особенно нужна действенная поддержка государства. Снижение цен на энергоресурсы стало бы серьезной мерой поддержки промышленности и населения. Но, похоже, чиновники не слышат разумных доводов, не видят новых реалий, продолжая действовать по старым сценариям», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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