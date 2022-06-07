Новое орудие для «охоты на ведьм»? Госдума одобрила в первом чтении резонансный проект закона об иноагентах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его авторы утверждают, что нововведение позволит противостоять «пятой колонне» внутри России, а ряд депутатов предложили ужесточить наказание для таких лиц. Другие парламентарии посчитали, что документ не доработан, угрожает санкциями любому гражданину РФ и может превратиться в новое орудие «охоты на ведьм».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы заверяют, что проект закона «направлен на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов с учетом текущих вызовов». «Предложенные законопроектом меры будут способствовать защите интересов и обеспечению безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод ее граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на международно-противоправные деяния путем противодействия иностранному вмешательству в дела государства, российского общества, реализации прав и свобод граждан РФ», – говорится в пояснительной записке к документу.

Представляя законопроект, депутат от ЛДПР Андрей Луговой подчеркнул, страны НАТО, «особенно англосаксонские государства», пытаются развалить Россию изнутри «путем финансирования и организации «пятой колонны».

«Какое огромное количество наших журналистов, политологов, управленцев, депутатов всех уровней прошли спецподготовку на территории Великобритании по их программам или Школам гражданского общества в Оксфорде. Чем их там обучают, какие материалы им там передают и какие задачи перед ними ставят и какие бумаги они подписывают? Не все, конечно, но мы должны предметно в этом разобраться», – пояснил он, добавив, что в Великобритании и США, «если ты занимаешься такой деятельностью, сажают сразу в тюрьму».

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание на неточность формулировок в законопроекте. «Иностранное влияние – здесь что хочешь может быть. Научно-техническая помощь, например, или помощь в иных формах. Покажите, у кого нет иностранных гаджетов или иностранных товаров и услуг – у всех есть. Значит – вы подпадаете под иностранное влияние... Иностранные источники… Любая компания, где в уставном капитале есть иностранцы более 25%, – это уже источник. Российская компания, подчеркиваю. Вы можете не знать, но вы пользовались услугами этой компании. Виды деятельности… Вы не должны распространять информацию для неопределенного круга лиц. То есть, у вас не должно быть аккаунта в соцсетях», – констатировал он.

«Если вы в лесу не пользуетесь никакими благами цивилизации, средствами связи, на подножном корму – гарантированно не станете иноагентом. Все остальные могут стать иностранными агентами. Вот теперь подумайте, какой закон мы принимаем», – заявил Гартунг.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, в свою очередь, предложил ужесточить санкции к иноагентам, которые, в том числе, не должны получать зарплаты или гранты от государства. «Это очень важная штука, потому что некоторые телеведущие, которые работают на каналах с госучастием… – потом (про них) говорят либо трусы, либо крестик. Либо в компании с госучастием работаете, и тогда не критикуйте дающую руку, либо критикуйте – тогда не получайте деньги», – пояснил он.

Вместе с тем Гусев предложил расширить перечень условий, которые могут служить поводом для внесения в реестр иноагентов. «Иные способы… их надо прописать. Этот перечень должен быть расширен. Вплоть до того, что дети чиновников не должны учиться за границей. Прямой запрет на такие действия!» – заявил парламентарий.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков со своей стороны подчеркнул, что статус иноагента может быть присвоен человеку только по решению суда. «Надо было бы позаботиться о том, чтобы этот закон не превратился в орудие охоты на ведьм, средство борьбы с конструктивной российской оппозицией… Под физлицом, аффилированным с иноагентом, предлагается понимать, в том числе, и то физлицо, которое ранее было членом, работником некоммерческой организации иноагента, скажем, уборщицей… Делается попытка учредить тотальный государственный контроль за деятельностью всех юрлиц», – констатировал он.

Также парламентарий обратил внимание, что лицо, включенное в реестр иноагентов, не может быть членом избирательной комиссии и участвовать в избирательных кампаниях. «Достаточно перечислить на счет политика незаметную для него сумму, которую затем обнаружит Минюст, и политик – уже не политик. Фракция законопроект не будет поддерживать», – заключил Синельщиков.

В итоге 346 депутатов поддержали законопроект об иноагентах в первом чтении. Против проголосовало 17 парламентариев, 18 – воздержались. Госдума намерена уже в весеннюю сессию принять документ в окончательном третьем чтении.

Ранее сообщалось, что в Совете при президенте РФ по правам человека оценили проект закона об иностранных агентах, как содержащий риски коррупции и необоснованного применения, а также для ухода бизнеса в «серую зону».

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был внесен в Госдуму 25 апреля коллективом депутатов, представляющих почти все фракции Госдумы, а также сенаторами. Согласно документу, иностранным агентом может быть признано любое лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах, которое осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы. В числе прочего законопроект включает запрет на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу иноагентов с несовершеннолетними, а также производство для них информационной продукции.

Предусмотрен также порядок исключения из реестра иноагентов, если в течение года до подачи соответствующего заявления «агент» не получал помощь от иностранных источников.

Москва, Мария Соколова

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