«Нас категорически не устаивает …» В Госдуме назвали декорацией правительственный вариант объединения Пенсионного фонда с ФСС

Предложенная правительством РФ концепция объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования является декорацией, которая ничего не изменит для россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, планируемая в ходе реализации этого проекта оптимизация не отражена в представленных в Госдуме документах.

«Та форма, в которой эта реорганизация затевается, нас категорически не устаивает. Потому что вместо нескольких посредников, которые стоят между деньгами, гражданами заработанными, и самими гражданами, появляется один супер-посредник с огромными полномочиями, огромным штатом. То есть, если это было разбито по нескольким фондам, сегодня это все будет в одном фонде», – отметил Кузнецов.

Парламентарий обратил внимание, что в представленных правительством документах нет анализа планируемой в ходе реформы оптимизации. «Нас уверяют, что в конечном итоге – вот два года будет идти так же, как было, а потом будем оптимизировать, будем немножко сокращать расходы на бухгалтерии, на сотрудниках, на размещении и так далее. Но в документах, которые представлены нам, в том числе, через комитет по социальной политике, нет никаких расчетов о том, какие деньги будут сэкономлены, какая в итоге оптимизация… Чем это в конечном итоге улучшит положение наших граждан? Увеличит, может быть, пенсии, может, появится индексация работающим пенсионерам? Ничего этого нет», – констатировал он.

«Создается новая декорация. Такой ребрендинг, когда меняется вывеска, снова будут презентации, снова потратят кучу денег на то, чтобы они из одних кабинетов пересели в другие, поменяли таблички, но останутся ровно те же люди, с теми же полномочиями, с той же бесконтрольностью, в результате которой те ошибки, которые делались в Пенсионном фонде, сегодня переползут еще и в Фонд социального страхования. Это категорически не надо делать!» – заявил Кузнецов.

При этом, как считает депутат, пенсионная система должна «обеспечиваться обязательствами бюджета, государства». «Это не компенсация утраченного заработка. Это право, которое заработал гражданин, и бюджет страны за него должен отвечать, как это было в пресловутое советское время. Никакие фонды, никакие жулики, которые пытаясь преумножить в кавычках эти деньги, в конечном итоге их разбазаривают, – в этой системе не нужны. Поэтому сама концепция, которую сегодня предлагает и развивает правительство, связана с тем, что должен быть некий негосударственный посредник, который вот этим будет заниматься. Ведь все полномочия остаются. Они будут заниматься размещением пенсионных денег. У них по-прежнему остаются полномочия тратить их на цели, которые у них возникнут», – подчеркнул парламентарий.

«Вводится наблюдательный совет, и нам говорят: ну, теперь это все будет под контролем общества. Семь человек там будет сидеть, один там будет от Госдумы, и вдруг все станет прозрачно… Это смешно, это декорация, это никак не поменяет положение наших граждан, и мы за это голосовать не будем», – заключил Кузнецов.

Предложенная правительством реформа по созданию в России социального казначейства предусматривает объединение ПФР и ФСС. Планируется, что учредителем полученного в итоге Социального фонда РФ выступит кабинет министров. В наблюдательный совет, которому будет подотчетен фонд, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Москва, Мария Соколова

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